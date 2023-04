Voici les souliers les plus faciles à mettre au monde sans les abimer

La compagnie Kizik propose des chaussures révolutionnaires dans la mesure où l’on n’a pas besoin d’utiliser nos mains ou de détacher nos lacets avant de les mettre. Le renfort à l’arrière des souliers est muni d’une technologie spécialement conçue pour être écrasée sans être endommagée. Ceci en fait certainement les espadrilles les plus faciles à mettre au monde! Idéal pour les enfants, mais aussi les adultes paresseux.

Merci à Surfshark d’avoir permis la création de ce contenu et d’avoir protégé nos connexions internet lors du CES 2023. Protégez-vous aussi vos données lorsque vous partez à l’étranger grâce au VPN de Surfshark.

Depuis notre tout jeune âge, on se fait dire par nos parents de délasser nos chaussures avant de les mettre pour ne pas abîmer le renfort à l’arrière du soulier.

Seulement, on va se le dire… Il nous arrive tous d’enfiler nos souliers ou nos espadrilles sans prendre le temps de détacher les lacets!

Forcément, ça finit par user l’arrière de nos chaussures et on doit éventuellement les jeter puisqu’ils n’ont plus de soutien au niveau du pied et ils sont brisés.

Eh bien, une compagnie a enfin trouvé le moyen de concevoir une paire de chaussures qu’on peut mettre sans délasser nos lacets et qui ne s’abîme pas pour autant!

Des chaussures pour hommes, femmes et les enfants!

On les a peut-être déjà vu passer sur les réseaux sociaux, ce sont les souliers de la marque Kizik. Ils sont munis d’une technologie à l’arrière pour permettre d’écraser le renfort sans endommager nos chaussures.

Ce sont donc les chaussures idéales pour les paresseux qui n’ont pas le temps de les détacher avant de les mettre! Ou bien pour les enfants qui ne savent pas encore comment lacer leurs souliers.

En gris, c’est la technologie pour éviter d’endommager le renfort arrière de nos souliers Kizik.

Lors de notre visite au CES à Las Vegas, nous avons pu constater la résistances des chaussures Kizik.

Une machine écrasait les souliers Kizik pour démontrer leur résistance. D’ailleurs, selon la compagnie, ils peuvent être écrasés jusqu’à 30 000 fois avant d’être endommagés.

Si on fait un calcul rapide basé sur l’idée qu’on les met au moins deux par jour, ceci signifie qu’ils vont nous durer 41 ans!

Je les ai testés pour vous! Effectivement, ils sont hyper faciles à mettre, la technologie fonctionne réellement et permet d’enfiler nos souliers rapidement, sans avoir à se servir de nos mains.

Pour ceux et celles qui se le demandent: oui, ils sont très confortables et ils tiennent bien en place. Ils ne sont pas lousses même s’ils sont faciles à mettre!

Sur le site de Kizik et sur Amazon notamment, il y a une belle sélection de chaussures pour hommes, femmes et enfants, allant de 130$ à 235$. Les couleurs sont variées et il y a des modèles plus sport et d’autres pour porter dans la vie de tous les jours.

Cette chronique contient des liens d’affiliations. Apprenez-en plus.