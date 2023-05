Recours collectif de 725M$ contre Facebook: Comment toucher l’argent?

Non, le scandale des données de Cambridge Analytica n’a pas encore fini de faire couler d’encre.

On se souviendra qu’en 2018, Facebook était empêtré dans ce scandale où l’on apprenait que les données de millions d’utilisateurs Facebook avaient été vendues. Ces données étaient utilisées et vendues à Cambridge Analytica qui les utilisait pour faire du profilage politique, puis revendre ces informations à des partis politiques en vue de ciblage publicitaire.

Un recours collectif aux États-Unis avait alors été lancé contre Facebook. En décembre 2022 une entente de 725 millions de dollars a été conclue pour dédommager les utilisateurs. Cette entente vient d’être entérinée par un juge.

Plusieurs utilisateurs ont remarqué un message concernant ce recours collectif lorsqu’ils se sont connectés à leur compte Facebook. On y lit:

Settlement info

You may be entitled to payment from the settlement of a lawsuit.

The lawsuit claimed that Facebook shared people’s data with third parties and didn’t monitor how that data was accessed and shared.

We’re constantly strengthening our safeguards to protect your data and deny any wrongdoing.

You can view the settlement details to more and understand your options.