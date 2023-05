Victimes de fraude, quoi faire et ne pas faire quand on appelle Equifax et TransUnion

Victime de fraude, on vous dit de communiquer avec Equifax et TransUnion? Qu’est-ce qu’on peut leur dire ou ne pas leur dire, et comment être certain qu’on n’est pas en train de se faire frauder? Malgré beaucoup d’informations contradictoires, on démêle tout ça pour vous.

Histoire personnelle: j’ai reçu un coup de fil de la part d’une institution financière qui m’a demandé si j’avais fait la demande d’unetelle carte de crédit.

Puisque ce n’était pas le cas, ça veut dire que quelqu’un était en train d’essayer de s’ouvrir une carte de crédit à mon nom.

La personne au bout du fil m’a ainsi suggéré d’appeler avec Equifax et TransUnion pour mettre une alerte à mon compte pour que chaque fois qu’une demande de carte est faite à mon nom, on communique directement avec moi.

Le hic, c’est que c’est également une tactique de fraude. D’ailleurs, si vous n’avez pas vu la chronique sur comment les fraudeurs s’y prennent pour dérober nos informations, allez la lire ici.

Informations contradictoires, comment démêler tout ça?

D’un côté, j’ai une chronique où j’explique comment les fraudeurs, à l’aide d’un stratagème très près de la réalité, volent nos informations et nous fraudent.

Là où ça devient mélangeant, c’est que dans d’autres situations comme celle-ci, c’est vrai, on a effectivement été victime d’une tentative de fraude, une vraie compagnie nous appelle et on doit communiquer avec Equifac et TransUnion.

Première chose, on n’appelle jamais à n’importe quel numéro, même si c’est la personne au bout du fil qui nous le donne et qu’on lui fait confiance.

Les seuls bons numéros de téléphone sont ceux-ci:

Equifax: 1-855-233-9226

TransUnion: 1-800-663-9980

Déjà, c’est un excellent indice pour savoir si on parle à un réel employé d’une institution financière ou à un fraudeur. Dans mon cas, la personne m’avait donné les bons numéros.

La suite se complique, surtout si vous êtes un habitué de mes chroniques-conseils qui disent presque toujours le contraire: on doit s’identifier à l’aide de nos vraies informations personnelles.

En même temps, c’est logique, parce que sinon, comment Equifax et TransUnion pourraient savoir qui nous sommes quand on parle au téléphone?

Pour faire des vérifications, ça prend notre nom, date de naissance, adresse, des informations sur nos cartes de crédit, nos employeurs, et idéalement, notre numéro d’assurance sociale.

C’est normal d’être un peu réticent de communiquer de telles informations… Le harponnage est plus présent que jamais, et on ne veut tellement pas se faire piéger.

Dans certains scénarios comme le mien, où les fraudeurs ont carrément changé notre adresse au compte, il faut même envoyer des copies de pièces d’identité comme le passeport, le permis de conduire, etc.

Toutes ces choses que je dis habituellement de se méfier, il faut les faire avec les vraies institutions pour prouver qu’on est nous et corriger les dégâts des fraudeurs.

En gros, si on confirme avoir été victime de fraude, ou du moins d’une tentative de, on appelle aux numéros officiels pour activer l’alerte à notre dossier.

Puis voilà, il y a de ces moments où on doit donner nos vraies informations, mais il faut absolument s’assurer qu’on est en train de communiquer avec les bonnes personnes.

Malheureusement, on n’est pas en posture de refuser, parce que si on n’accepte pas de donner des preuves de notre identité, les fraudes vont continuer, et personne ne veut ça.

Il faut simplement le faire en appelant nous-mêmes aux numéros que j’ai donnés plus haut.