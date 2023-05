Ces apps malveillantes nous abonnent à notre insu à des abonnements payants

Un logiciel malveillant de type cheval de Troie a fait des centaines de milliers de victimes dans le monde des téléphones et tablettes Android. Caché dans des applications disponibles sur le Play Store, le malware baptisé Fleckpe a pour but de nous abonner, à notre insu, à des services payants et ainsi siphonner notre compte de banque et notre carte de crédit.

Les chercheurs de la compagnie d’antivirus Kaspersky ont publié un rapport sur le cheval de Troie Fleckpe. Ce dernier sévit depuis 2022 et aurait fait près de 620 000 victimes à travers le monde.

Selon l’entreprise de cybersécurité, ces applications auraient surtout sévi en Thaïlande, Indonésie, Singapore et en Pologne.

Il reste qu’il n’est pas impossible que nous ayons installé une de ces applications sur notre téléphone ou notre tablette Android.

La liste des applications Android dangereuses

Alerté par Kaspersky, Google a retiré les applications contenant le logiciel malveillant Fleckpe de son catalogue du Play Store.

Ceci étant dit, si nous avons installé ces applications, elles demeurent sur nos appareils.

Une fois ces applications sur notre téléphone ou tablette Android, elles vont déployer le code malveillant de Fleckpe. Celui-ci agit en arrière-plan pour nous abonner à notre insu à des services payants et donc siphonner notre argent.

Voici donc la liste des applications Android à supprimer contenant Fleckpe:

Beauty Camera Plus

Beauty Photo Camera

Beauty Slimming Photo Editor

Fingertip Graffiti

GIF Camera Editor

HD 4K Wallpaper

Impressionism Pro Camera

Microclip Video Editor

Night Mode Camera Pro

Photo Camera Editor

Photo Effect Editor

Comment on sait qu’une application est payante sur le Google Play Store ?

Si le logiciel malveillant Fleckpe ne touche pas particulièrement le Canada, il nous rappelle malgré tout l’importance de rester vigilant face à ce type de menaces.

Il existe des trucs pour éviter les virus sur le Play Store et il est certain que se munir d’un bon antivirus sur son téléphone ou sa tablette réduit les chances d’en installer un.

Malgré tout, avant d’installer une application, il est important de bien regarder la fiche descriptive. C’est là qu’on peut voir si une application est payante ou non.

Dans le cas d’un logiciel malveillant comme Fleckpe ce ne sera généralement pas inscrit.

Cependant, il est possible de vérifier et annuler un abonnement à une application sur le Play Store et ainsi déceler celles auxquelles on n’a pas d’affaire à être inscrite.

Enfin, ça rappelle aussi l’importance de bien regarder son relevé de cartes de crédit pour y détecter les transactions louches et douteuses.