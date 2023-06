Faux concours d’entreprise sur Facebook: comment les reconnaître?

Vous vous apprêtez à participer à un concours sur Facebook? Faites attention! Plusieurs entreprises connues sont victimes d’usurpation de leur marque sur Facebook. Des fraudeurs copient leur page et leurs concours dans le but de soutirer de l’argent aux participants. On vous explique leur modus operandi, comment reconnaitre ces faux concours sur Facebook et donc comment éviter de tomber dans le piège.

Le vol d’identité et l’usurpation d’image de marque sont des phénomènes qui sévissent depuis malheureusement trop longtemps sur Facebook et les réseaux sociaux.

Trop peu de gens savent reconnaître le vrai du faux et quoi faire pour signaler un faux profil ou une fausse page Facebook. Et quand ils le font, Facebook tarde souvent à agir…

C’est dans cette optique que plusieurs fraudeurs s’amusent à reproduire des pages Facebook populaires dans le but de frauder les gens. Ce peut être des pages de personnalités connues ou des pages d’entreprises notamment.

Les pages d’entreprises qui lancent des concours sont particulièrement ciblées par ce phénomène comme le souligne le Journal de Montréal.

Pourquoi les fraudeurs copient les concours Facebook d’entreprises?

C’est un phénomène qui prend de l’ampleur. Moindrement qu’une entreprise connue lance un concours sur Facebook, des fraudeurs sautent sur celui-ci.

Ces derniers vont alors créer une fausse page Facebook sous le même nom que celle de l’entreprise en question, puis ils vont utiliser la même photo de profil.

Bref, ils vont littéralement copier la page Facebook en question.

Ils vont ensuite reproduire la publication du concours en question, afin de berner les gens.

On parle ici des concours qui nous demandent d’aimer la publication, de la repartager ou d’identifier (taguer) un ami pour être éligible à gagner.

Par ailleurs, les pages d’entreprises doivent respecter des règles strictes pour organiser un concours sur une page Facebook. Certains de ces concours sont »illégaux » à la base même puisqu’ils ne respectent pas ces règles.

Voici un exemple d’un faux concours publié par une fausse page Facebook d’entreprise.

Toujours est-il qu’après avoir copié les pages Facebook et les concours des entreprises, les fraudeurs vont alors contacter les gens qui ont participé non seulement dans leurs fausses publications, mais également sur la vraie!

En utilisant le faux compte qu’ils ont créé, les fraudeurs contactent les gens sur Messenger pour leur faire croire qu’ils ont gagné le concours.

Ils leur demandent ensuite les coordonnées pour soi-disant envoyer le prix, mais aussi une somme d’argent! Ceux-ci vont prétexter que c’est pour les frais de livraison ou autres raisons qui ne font ni queue ni tête.

Bref, on aura compris que si on va jusqu’au bout, on donne de l’argent au fraudeur sans jamais rien recevoir en retour.

Comment reconnaître un faux concours d’entreprise sur Facebook?

Il existe plusieurs trucs pour reconnaître un faux concours sur Facebook. Dans le cas d’un concours d’une page d’entreprise, il y a principalement 3 trucs.

Ces trois trucs impliquent qu’on doit aller jeter un coup d’œil sur la page Facebook qui publie le concours. On va alors chercher les indices qui vont nous aider à voir la supercherie.

Le premier est de regarder si la page en question a un petit crochet bleu à la droite du nom de sa page. Ce crochet certifie qu’elle a été vérifiée par Meta et aide à déceler les vraies pages des fausses pages.

Le deuxième est de regarder les publications de la page en question. Est-ce que la page fait des publications depuis longtemps où seulement depuis quelques jours? Est-ce aussi juste des publications de concours?

Le troisième truc va dans la même lignée et c’est le TRUC SUPRÊME pour reconnaître un faux concours, il s’agit de regarder la date de création de la page.

Cette information est affichée en évidence sur chacune des pages dans l’onglet: Transparence de la Page de l’onglet: À Propos.

Moindrement qu’on voit que la page a été créée il y a quelques jours, ceci nous indique qu’il s’agit surement d’une fausse page Facebook (à moins que l’entreprise soit vraiment nouvelle).

Via l’onglet: Transparence de la Page, on peut savoir quand une page Facebook a été créée.

On ne le rappellera jamais assez, mais il faut être toujours hyper vigilant lorsqu’on participe à un concours sur Facebook.

Si vous êtes friands de concours, je rappelle que ma section concours regorge de prix intéressants! Tous les concours sont 1000% légaux, alors qu’ils sont inscrits en bonne et due forme auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec.