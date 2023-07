Quoi savoir au sujet du courriel d’une potentielle action collective contre Vidéotron

Plusieurs personnes ont reçu un courriel de Vidéotron les prévenant de l’autorisation d’une action collective dont ils pourraient faire partie. Les destinataires, qui ne se sont jamais inscrits à recevoir des nouvelles d’un tel recours et qui ont plutôt simplement reçu le message automatiquement, pourraient se demander ce qu’il en est. On démêle tout ça pour vous.

Ce n’est pas la première fois que lorsqu’une action collective est autorisée, une tonne de courriel est envoyée aux membres qui pourraient être visés.

C’est notamment arrivé avec un message pour une action collective qui concerne les iPhone de série 5 à 7 et qui en avait laissé plusieurs pantois.

Cette fois-ci, c’est un courriel de Vidéotron qui circule. En effet, on nous informe de l’autorisation d’une action collective dont vous pourriez faire partie, mais de quoi s’agit-il exactement?

Une action collective contre Vidéotron bientôt annoncée?

Si on a reçu un courriel de la part de Vidéotron, c’est parce que la Cour supérieure a autorisé l’exercice d’une action collective contre Vidéotron ltée en dommages-intérêts.

La transmission de l’Avis d’action collective a été ordonnée par la Cour afin d’informer les membres potentiels quant à l’exercice de l’action, et c’est la raison pour laquelle le courriel a été reçu en masse, sans qu’on en ait fait la demande.

On peut lire dans le courriel en question que :

Information sur une action collective Avis : autorisation d’action collective Nous souhaitons vous informer de l’autorisation d’une action collective dont vous pourriez faire partie. Pour visualiser l’avis, veuillez cliquer sur le lien ci-dessous. Important Si vous désirez demeurer membre de l’action collective, vous n’avez rien à faire. Les membres visés seront automatiquement inclus. Consultez l’avis Pour toute question relative à l’autorisation de cette action collective, nous vous prions de contacter les avocats en demande qui sont responsables du dossier.

Les personnes qui sont concernées sont les clients résidentiels de Vidéotron qui, entre le 20 octobre 2018 et le 3 février 2023, ont résilié une entente de service et ont été facturés des intérêts non prévus au contrat.

Cependant, pour le moment, la Cour ne s’est pas prononcée sur le fondement de l’action collective. En gros, on ne sait pas si une indemnisation en faveur des demandeurs sera versée ou non.

D’ailleurs, Vidéotron ltée nie les allégations du client et conteste le fondement de l’action collective.

Si on pense qu’on est concerné par client, on n’a rien à faire pour s’inscrire à l’action collective. On va plutôt devoir attendre des nouvelles qui nous seront-elles aussi transmises par courriel.

Si, par contre, on est certain que ça ne nous touche pas et qu’on veut carrément être exclus du processus, il faut nous-mêmes aviser le greffe de la Cour supérieure du Québec du district de Québec par courrier au plus tard le 6 août 2023.

Bref, non, tout ça n’est pas une arnaque, mais c’est vrai qu’on en sait encore très peu au moment d’écrire ces lignes.

En savoir plus sur le recours en question