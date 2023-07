Partagez entre voisins plutôt qu’acheter du neuf ou usagé grâce à cette application

Découvrez le Partage Club, une application mobile pour Android et iOS qui nous propose de nous prêter divers objets entre voisins. En plus d’être écologique et économique, c’est sécuritaire, efficace et rapide. Gratuite pour les trois premiers mois, l’abonnement annuel se rentabilise très rapidement si on emprunte souvent au lieu d’acheter du neuf.

Quand on y pense, il y a tellement de raison d’emprunter ou de prêter du matériel à nos voisins plutôt que d’en acheter du neuf au magasin ou de l’usagé sur Marketplace.

Ce n’est pas nécessairement une question d’argent qui nous pousse à emprunter, mais parfois le manque d’espace de rangement, voire notre conscience environnementale.

Le hic, c’est qu’on ne fait pas nécessairement confiance à notre voisinage les yeux fermés. C’est normal d’avoir des réticences, surtout si c’est nous qui prêtons nos biens à des inconnus.

C’est dans cette optique que le Partage Club a été créé: faire du prêt entre voisins une expérience sécuritaire, efficace et rapide, en plus d’être environnementale et écologique.

Comment fonctionne l’application Partage Club

L’interface de l’application Partage Club est conviviale et facile à utiliser.

Après avoir installé l’application via le Play Store ou l’App Store, on se crée un compte, ce qui nous donne un 3 mois d’essai gratuit pour voir si on apprécie la plateforme.

On peut explorer le catalogue en le classant par catégories (bien-être, culture, enfance, maison, jeux, sport, etc.) ou simplement en naviguant parmi les besoins et les offres.

Un aperçu de l’interface de l’application Partage Club, conviviale et facile à utiliser.

On peut aussi évidemment créer une offre ou demander un objet en fonction de nos besoins personnels.

Grâce à l’outil de calendrier, c’est facile de gérer les emprunts, voir la disponibilité des objets, les dates de retours des prêts et emprunts, savoir qui a emprunté quoi à qui, etc.

Pour l’échange des biens, à nous de prendre contact avec nos voisins pour planifier une date, un lieu et une heure de rencontre via l’onglet clavardage.

Ce qui est vraiment bien, notamment pour rassurer les gens plus réticents, c’est de savoir que non seulement nos adresses ne sont jamais divulguées, – les rencontres sont encouragées d’être faites en lieux neutres – mais si un membre ne ramène pas un objet ou qu’il fait preuve de comportements non respectueux, il sera banni, tout simplement.

L’application Partage Club demande-t-elle un abonnement?

Comme mentionné plus haut, après avoir créé notre compte Partage Club, on a droit à un essai gratuit de 3 mois pour emprunter à nos voisins comme bon nous semble.

Ensuite, il coûte 60 $ par an, donc l’équivalent de 5$ par mois, pour pouvoir prêter et emprunter autant que l’on en a besoin.

Le paiement n’est pas débité automatiquement après les 3 mois d’essai. Quand ils sont terminés, on peut encore prêter aux autres de manière illimitée, mais on doit devenir membre pour emprunter à nouveau.

On paie notre abonnement via l’onglet Profil, directement dans l’application. C’est vraiment facile, et ça permet que celui-ci soit relié avec notre compte utilisateur.

C’est un prix assez raisonnable, surtout considérant tout l’argent et l’espace qu’emprunter au lieu d’acheter nous permet de sauver. D’ailleurs, l’abonnement est souvent rentabilisé avec un ou deux emprunts seulement.

À noter que pour ce prix, des fonctionnalités seront ajoutées au fil du temps, notamment un système de badges permettant de valider la fiabilité des voisins à l’aide de preuve de résidence, références de voisins, respect de la date de retour, nombre de prêts et d’emprunts, etc.

Il y a aussi une assurance prêt qui sera bientôt offerte via une franchise afin de dédommager les membres en cas de bris ou de non-retour des prêts. Par contre, l’abonnement ne comprend pas le volet assurance, il faudra débourser davantage pour l’utiliser.

En savoir plus sur le Partage Club