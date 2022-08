Montréal, la région la plus améliorée aux Jeux du Québec

C’est samedi que le rideau tombait sur les 55e Jeux du Québec, à Laval.

La délégation de Montréal a conclu son parcours avec une récolte de 36 médailles, le quatrième plus haut total à travers la province.

Grâce à ces résultats, Montréal a remporté le prix de la plus grande amélioration.

Tableau des médailles – Montréal

Or: 14

Argent: 9

Bronze: 13

La délégation de la Rive-Sud a quant à elle été couronnée championne des Jeux, avec 67 médailles, dont 23 d’or.

« La persévérance dont a fait preuve notre relève sportive m’impressionne. Leurs efforts soutenus, malgré toutes les incertitudes des dernières années, leur a permis d’échanger, de compétitionner devant des spectateurs, mais surtout de se dépasser et de s’amuser dans un environnement sain et sécuritaire», a mentionné la ministre déléguée à l’Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Isabelle Charest.

Lors du deuxième bloc des compétitions, Daniel Boutin a été le seul athlète de la délégation montréalaise à décrocher une médaille d’or. Il a remporté la palme au tir à l’arc recourbé.

L’équipe masculine de soccer a tenu les spectateurs en haleine tout au long de la finale contre la Rive-Sud. Les Montréalais se sont finalement inclinés 3 à 2 pour repartir avec la médaille d’argent.

Le gardien de l’équipe montréalaise, Isaac Francoeur, a d’ailleurs été choisi pour être le porte-drapeau de la délégation pour la cérémonie de clôture.

Isaac Francoeur

Photo: Gracieuseté – Anne Roy

L’équipe masculine de Volleyball a quant à elle reçu la bannière du meilleur esprit sportif.

La délégation de Montréal comprend les secteurs Ahuntsic-Cartierville, Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, Mercier–Hochelaga- Maisonneuve, Le Plateau-Mont-Royal, Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, Rosemont–La Petite-Patrie, Sud-Ouest, Ville-Marie et Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension.

Lac Saint-Louis

La délégation du lac Saint-Louis a terminé les Jeux avec 17 médailles en poche, dont 5 d’or.

Tableau des médailles – Lac Saint-Louis

Or: 5

Argent: 8

Bronze: 4

L’une d’elles a été décrochée par Rebecca Ménard, au tir à l’arc recourbé, vendredi.

Son compatriote Félix-Olivier Ménard a quant à lui remporté l’argent, lui aussi au tir à l’arc. Ce dernier a été nommé porte-drapeau pour la cérémonie de clôture.

Félix-Olivier Ménard

Photo: Gracieuseté – Anne Roy

Chapeau bas à l’équipe féminine de soccer pour leur médaille d’argent et leur présence en grande finale provinciale.

La délégation du lac Saint-Louis comprend les régions de Baie-d’Urfé, Beaconsfield, Côte-Saint-Luc, Dollard-des-Ormeaux, Dorval, Hampstead, L’Île-Dorval, Kirkland, L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève, Lachine, LaSalle, Mont-Royal, Montréal-Ouest, Outremont, Pierrefonds-Roxboro, Pointe-Claire, Senneville, Saint-Laurent, Sainte-Anne-de-Bellevue, Verdun et Westmount.

Bourassa

Le secteur de Bourassa a remporté un total de 9 médailles, dont deux d’or.

Tableau des médailles – Bourassa

Or: 2

Argent: 5

Bronze: 2

Ariana Gualtieri s’est particulièrement démarquée au tir à l’arc, en terminant sur la troisième marche du podium.

C’est Mia Urbano-Cortes, de l’équipe féminine de volleyball, qui a porté le drapeau lors de la cérémonie de clôture des Jeux.

Mia Urbano-Cortes

Photo: Gracieuseté – Anne Roy

La délégation de Bourassa comprend les régions de Montréal-Nord, Montréal-Est, Anjou et Saint-Léonard.





Les Jeux du Québec 2022 en chiffres



– 8 jours de compétition

– 17 disciplines sportives

– 3000 athlètes

– 750 entraîneurs/accompagnateurs

– 285 missionnaires

– 350 officiels majeurs

– 15 sites de compétition

– Plus de 1500 bénévoles

– 945 médaillés