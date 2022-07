De jeunes étoiles de la relève en route vers la Finale des Jeux du Québec

Ils proviennent de Saint-Léonard, Montréal-Nord, Anjou et Montréal-Est et compétitionneront ensemble sous la bannière de Bourassa lors de la Finale des Jeux du Québec qui se tiendra à Laval du 22 au 30 juillet.

Âgés de 13 à 17 ans, les jeunes de la délégation de basket et d’athlétisme se mesureront à ceux de 18 autres équipes lors de cet événement sportif rassembleur qui se tient normalement chaque année impaire, mais qui fait son retour en 2022 après deux ans de pandémie.

«C’est les Olympiques au Québec pour les jeunes!», résume avec dynamisme Beverley Jacques, entraîneur de basket, cofondateur du club d’athlétisme et figure de proue dans la communauté sportive de Saint-Léonard.

L’équipe de basketball de Bourassa est formée d’Elijah Botena, Wayens Jovanny, Naël Kone, David Jacques Alliance, Antoine-Alexandre Pierre, Jakob Chevalierlavoile, Lyo-Edner Dessources Millien et Mihai Mihut. /CP:Gracieuseté, Widline Hyacinthe pour Force Track Team

«Il y a beaucoup de plus-value pour nos jeunes, explique-t-il. En y participant, c’est une occasion pour eux de se faire connaitre, de se faire voir et de se faire repêcher éventuellement, puis de représenter, avec d’autres étudiants-athlètes, la région d’où ils viennent.»

Pour former l’équipe de Bourassa, le fondateur de DOD basketball a cependant dû « coacher » la jeune relève dans des délais très serrés.

«Notre but, c’est de regrouper les meilleurs jeunes de la région, de les mettre ensemble et de former une équipe qui représentera la région. C’est difficile parce que tu as trois mois pour le faire, pour installer ton système offensif et défensif», explique l’entraîneur, tout en soulignant l’importance d’un travail soutenu des jeunes pour y arriver.

«Ça passe par les pratiques. Avec le travail acharné, on fait les corrections et les ajustements qu’il faut. On a peu de temps pour développer les athlètes alors, c’est vraiment un apprentissage rapide que ça démontre, explique-t-il. Ça atteint un niveau élite, mais ça donne aussi la chance à d’autres jeunes de voir ce qu’il faut pour arriver à l’autre niveau, quelle mentalité ça prend.»

Mon objectif c’est de gagner et que toute l’équipe donne son 100%, qu’on fasse bien nos « plays », que les « coachs » soient fiers de nous et bien représenter la région. Elijah Botena, Joueur de l’équipe de basketball pour Bourassa

Et l’objectif de l’équipe de basket? «J’aimerais ça finir dans le top 6, confie Beverley Jacques. Je vais envoyer les fleurs à qui il faut, mais j’ai vu Laval bien performer, la Rive-Sud aussi. On voit que dans la grande région de Montréal, le bassin du basket a beaucoup évolué. Bourassa est en train de travailler très fort pour arriver dans le top 6.»

Je suis excité! Ce sera une expérience pour moi. Je vais aux Jeux du Québec pour m’améliorer et m’amuser avec l’équipe. David Jacques Alliance, Joueur de l’équipe de basketball pour Bourassa

Malheureusement, aucune équipe féminine de basketball n’a pu être mise sur pied cette année dans Bourassa, une situation que souhaite changer Beverley Jacques en 2023.

L’équipe d’athlétisme de Bourassa, entourée des entraîneurs Karen Ceneston et James Germain, est composée de Bertlie Pierre, Ilyas Kasmi, Christopher Rancy, Beauvil Lovely, Luca Sergnese et Lyna Akilal. /CP:Gracieuseté, Widline Hyacinthe pour Force Track Team

L’équipe d’athlétisme, dont les membres sont tous fébriles et espèrent se dépasser, est quant à elle entre les mains expertes du cofondateur du club d’athlétisme Force Track Team, l’entraîneur James-Alvin Germain, ainsi que de l’entraîneuse Karen Ceneston.

Je suis content de m’être qualifié! C’est ma première année et vu que je suis né en 2005, c’est aussi ma dernière année pour pouvoir y aller [aux Jeux du Québec]. Je souhaite me qualifier pour toutes les finales dans mes épreuves, donc le 100 mètres et le 200 mètres. Christopher Rancy, Membre de l’équipe d’athlétisme de Bourassa

La délégation Bourassa

Natation: 14 athlètes

Baseball: 11 athlètes

Basketball: 12 athlètes

Athlétisme: 8 athlètes

Cyclisme: 3 athlètes