Les jeunes athlètes montréalais fin prêts pour le retour des Jeux du Québec

C’est demain que débutera officiellement la 55e Finale des Jeux du Québec. Jusqu’au 30 juillet, les jeunes athlètes de Montréal et de partout en province s’affronteront dans différentes épreuves sportives et handisport, afin de faire briller leur région.

Les délégations de tout le Québec arriveront à Laval en après-midi pour participer à la cérémonie d’ouverture, qui aura lieu à la Place Bell.

Les Jeux du Québec sont le plus grand événement multisport au Québec, et Montréal aura ses représentants pour l’occasion, divisés dans trois régions: Montréal, Bourassa et Lac-Saint-Louis.

Le jeune Léolo Rochefort a été choisi comme porte-drapeau lors de l’entrée officielle de la délégation de Montréal. Jad Kissi sera lui le porte-drapeau de la délégation de Bourassa.

La délégation de Montréal compte 221 participants cette année, donc 172 athlètes qui seront présents dans toutes les disciplines (sauf la paranatation). La délégation de Bourassa comptera elle 120 participants, dont 94 athlètes qui participeront à 10 disciplines.

Les informations sur la délégation Lac-Saint-Louis n’étaient pas disponibles au moment de mettre sous presse.

Les résultats et photos des compétitions seront mis en ligne sur le site officiel de chaque délégation. Certaines compétitions seront offertes en webdiffusion sur le site www.jeuxduquebec.com

Les trois délégations couvrant le territoire de Montréal



Bourassa:Anjou; Montréal-Est; Montréal-Nord; Saint-Léonard



Lac-Saint-Louis: Baie-d’Urfé; Beaconsfield; Côte Saint-Luc; Dollard-des-Ormeaux; Dorval; Hampstead; Île de Dorval; Kirkland; L’Île Bizard–Sainte-Geneviève; Lachine; Lasalle; Mont-Royal; Montréal-Ouest; Outremont; Pierrefonds–Roxboro; Pointe-Claire; Senneville; Saint-Laurent; Sainte-Anne-de-Bellevue; Verdun et l’Île-des-Sœurs; Westmount.



Montréal: Ahuntsic-Cartierville; Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce; Mercier–Hochelaga-Maisonneuve; Le Plateau-Mont-Royal; Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles; Rosemont–La Petite-Patrie; Sud-Ouest; Ville-Marie; Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension.