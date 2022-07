Montréal se démarque aux Jeux du Québec

C’est mardi soir que le premier bloc des compétitions des Jeux du Québec prenait fin à Laval. Les trois délégations montréalaises (Montréal, Bourrassa et Lac-Saint-Louis) ont très bien paru lors des épreuves qui se mettaient en branle vendredi dernier. Coup d’œil sur les bons coups des jeunes athlètes de la métropole, après la première moitié des Jeux du Québec.

Montréal

Récolte de 32 médailles, troisième meilleur total à travers la province.



Or: 13

Argent: 7

Bronze: 12

La délégation de Montréal s’est imposée en décrochant 13 médailles d’or, le deuxième plus grand nombre de titres provinciaux. Seule la Rive-Sud a mieux fait avec ses 18 médailles d’or.

Plusieurs athlètes se sont démarqués lors des premières journées de compétitions. C’est le cas notamment de Jade Parent-Lafrenière, de Rosemont-La-Petite-Patrie, qui a récolté un impressionnant total de quatre médailles en cyclisme. Elle a gagné l’or au contre la montre, l’argent à la course sur route et deux médailles de bronze au sprint et au relais mixte.

Jade Parent-Lafrenière

Photo : Gracieuseté / Anne Roy

Deux athlètes de la délégation de Montréal ont d’ailleurs été recrutés par Baseball Québec, grâce à leurs performances remarquables au cours des derniers jours. Il s’agit de Samuel Asselin d’Ahuntsic-Cartierville et Jérôme Lacasse de Pointe-Aux-Trembles. Ces derniers se joindront à l’équipe du Québec lors du Championnat canadien des moins de 15 ans.

Samuel Asselin Jérome Lacasse

La délégation de Montréal comprend les régions Ahuntsic-Cartierville, Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, Mercier–Hochelaga- Maisonneuve, Le Plateau Mont-Royal, Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, Rosemont–La Petite-Patrie, Sud-Ouest, Ville-Marie ainsi que Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension.

Bourrassa

Récolte de 8 médailles.



Or: 2

Argent: 5

Bronze: 1

Émilie Tessier a connu un début de compétition fracassant en décrochant quatre médailles. Émilie a été couronnée en cyclisme sur route, elle a ajouté deux médailles d’argent au sprint et au contre la montre, et elle a conclu avec une médaille de bronze au critérium.

Émilie Tessier

Photo: Jeux du Québec – Bourrassa

Le jeune Jad Kissi a été intraitable dans les épreuves de 100 m au bassin de natation. Le porte-drapeau de la délégation de Bourrassa a récolté trois médailles à lui seul, dont l’or au 100 m libre. Il a ajouté deux médailles d’argent à son tableau de chasse au 100 m dos et au 100 m brasse.

Jad Kissi

Photo: Jeux du Québec – Bourrassa

Chapeau bas à Naël Koné, d’Hochelaga-Maisonneuve, qui s’est venu décerner la médaille de l’esprit sportif. Ce jeune joueur de basketball s’est démarqué parmi tous les athlètes par son attitude exemplaire et son esprit d’équipe.

Naël Koné

Photo: Gracieuseté / Anne Roy

La délégation de Bourassa comprend les régions de Montréal Nord, Montréal Est, Anjou et Saint-Léonard.

Lac-Saint-Louis

Récolte de 11 médailles.



Or: 4

Argent: 5

Bronze: 2

Plusieurs athlètes de Lac-Saint-Louis ont fait tourner les têtes aux Jeux du Québec. Le Lachinois Sashy Graham a récolté deux médailles d’or et une de bronze en athlétisme. Sashy a remporté la palme au lancer du poids et au lancer du marteau et est monté sur la troisième marche du podium au lancer du disque.

Sashy Graham

Photo: Gracieuseté / Anne Roy

Son compatriote Mikaël Janvier, en natation, a quant à lui conclu le premier bloc des compétitions avec trois médailles autour du cou. Mikaël a décroché le titre provincial au 2km en eau libre, et deux médailles d’argent au 5km et au relais en eau libre.

Audrey Lefrançois s’est particulièrement démarquée dans le bassin de natation avec sa médaille d’or au 400 m libre et sa médaille de bronze au 200 m libre.

Audrey Lefrançois

Photo: Jeux du Québec – Lac Saint-Louis

La délégation du Lac Saint-Louis comprend les régions de Baie-d’Urfé, Beaconsfield, Côte-Saint-Luc, Dollard-des-Ormeaux, Dorval, Hampstead, L’Île-Dorval, Kirkland, L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève, Lachine, LaSalle, Mont-Royal, Montréal-Ouest, Outremont, Pierrefonds-Roxboro, Pointe-Claire, Senneville, Saint-Laurent, Sainte-Anne-de-Bellevue, Verdun et Westmount.

Le deuxième et dernier bloc de compétitions se poursuivra jusqu’à samedi, où la délégation championne sera dévoilée lors de la cérémonie de clôture. Jusqu’à maintenant, c’est la Rive-Sud qui trône au sommet du classement général avec une récolte de 52 médailles, dont 18 d’or.