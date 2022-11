Coupe du monde: l’histoire peut-elle se répéter pour la Croatie?  

Dans le cadre de la Coupe du monde de soccer, Métro brosse le portrait des équipes du Groupe F auxquelles se frottera le Canada dans les prochaines semaines. Aujourd’hui: la Croatie.

En 2018, en Russie, la sélection nationale croate avait été l’équipe Cendrillon de la Coupe du monde. Classée 17e au classement de la FIFA en date du 21 décembre 2017, la Croatie avait vaincu la puissante Argentine par la marque de 3-0 en phase de groupe. Ce gain s’est avéré révélateur de la suite du parcours croate. Après avoir enregistré trois victoires consécutives en phase préliminaire, les Croates ont vaincu coup sur coup le Danemark, la Russie et l’Angleterre, se qualifiant ainsi pour la grande finale du Mondial.

Lors du match ultime, l’équipe au damier n’a pu contenir les ténors français et s’est finalement inclinée au compte de 4 à 2, mettant ainsi un terme à son parcours de rêve.

Quatre ans plus tard, la Croatie, vice-championne du monde, peut-elle répéter l’exploit? Le chroniqueur au Réseau des sports (RDS) Sydney Fowo croit que oui.

«Les Croates, sur la scène européenne, ont fait une excellente dernière année en phase de qualification. C’est une grosse équipe de possession, un peu comme la Belgique. Ce sont des équipes qui aiment avoir le ballon et qui sont capables de le confisquer à l’adversaire», indique-t-il.

Trois joueurs à surveiller

Sans surprise, c’est le milieu de terrain Luka Modric qui agira à titre de meneur incontesté pour la Croatie. Lauréat du Ballon d’or en 2018, Modric est l’un des meilleurs milieux de terrain au monde. Celui qui a accumulé les titres avec le Real Madrid en sera probablement à sa dernière Coupe du monde, lui qui a soufflé ses 37 bougies en septembre dernier.

Ivan Perisic avait été l’un des artisans du parcours de la Croatie en 2018. Buteur en demi-finale contre l’Angleterre puis en finale face à la France, Perisic devrait encore une fois être une des bougies d’allumage de l’attaque croate. Jouant au poste de piston gauche avec Tottenham en Premier League, il devrait occuper le rôle d’ailier gauche avec sa sélection nationale.

Le sélectionneur Zlatko Dalić pourra compter sur un milieu de terrain bien garni. En plus de Modric, il aura un certain Mateo Kovacic à sa disposition. Ayant joué avec de grands clubs européens comme le Real Madrid et l’Inter Milan, Kovacic s’aligne depuis 2019 avec Chelsea. Milieu de terrain central, l’athlète de 28 ans a la capacité de se projeter vers l’avant, de casser des lignes et d’amener le danger dans la surface adverse.

Match Canada – Croatie: le dimanche 27 novembre à 11h