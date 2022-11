Le Canada à la Coupe du monde: croire en ses chances

La dernière fois que l’équipe masculine canadienne de soccer participait à la Coupe du monde, c’était au Mexique en 1986. Près de 40 ans plus tard, l’Unifolié retrouvera dans quelques jours ce tournoi mythique, l’un des plus importants événements sportifs planétaires.

Et pour l’occasion, c’est à Doha, au Qatar, que la planète foot se donnera rendez-vous.

Habituellement, le Mondial se déroule en pleine saison estivale tandis que cette année, la grande finale se tiendra un 18 décembre. Qui plus est, le pays hôte est fustigé par la communauté internationale quant au traitement des travailleurs immigrés et au nombre de décès enregistré dans le cadre de la construction des huit stades de la Coupe du Monde. Plusieurs mouvements de boycottage ont d’ailleurs été lancés à travers le monde.

Malgré les controverses entourant le tournoi, le chroniqueur Sydney Fowo estime que l’engouement sera tout de même au rendez-vous.

«Tout ce qui entoure la compétition est très malheureux, ça soulève énormément de questions et j’espère que nous allons changer le processus qui a mené à l’attribution et à l’organisation. Il faudra tirer des leçons de tout ça, mais une chose est sûre, dès que le ballon roule, tout le monde regarde», mentionne Sydney Fowo.

Oh Canada!

L’équipe canadienne arrivera dans le désert qatari à titre de 41e nation au classement de la FIFA. La troupe de John Herdman a toutefois très bien paru dans la phase qualificative, se hissant au sommet de la Concacaf, devançant les Mexicains et les Américains, respectivement 13e et 16e au monde.

Le Canada se retrouve dans un groupe relevé avec la Belgique, la Croatie et le Maroc.

Crédit photo: Canada Soccer

Le Canada peut-il espérer faire une percée dans le Groupe F et se qualifier pour la phase finale?

«Absolument. Ils ont énormément de talents offensifs, beaucoup de vitesse, beaucoup de flair et d’expérience. Je pense que ça peut vraiment faire la différence si les occasions se présentent», croit Sydney Fowo, qui agira à titre de chroniqueur au Réseau des sports (RDS), pour toute la durée de la Coupe du Monde.

L’Unifolié devra toutefois resserrer sa défensive s’il espère piéger ses adversaires.

«J’ai envie d’y croire défensivement. De faire le dos rond et ensuite de punir les adversaires sur les occasions de relances rapides. Si les sélections adverses ne font pas leurs devoirs, ils pourraient être très surpris du niveau du Canada», poursuit Sydney Fowo.

Groupe F de la Coupe du monde 2022

– Belgique

– Croatie

– Canada

– Maroc

Montréal bien représentée

Plusieurs joueurs du CF Montréal troqueront le maillot bleu et noir au profit du rouge et blanc, pour la Coupe du monde.

Représenter son pays sur la plus grande scène footballistique équivaut à l’occasion d’une vie pour plusieurs joueurs du CFM. Alistair Johnston, Kamal Miller, Samuel Piette et Ismaël Koné pourraient bien faire partie du onze partant de John Herman, le 23 novembre, face à la Belgique.

Samuel Piette avec l’équipe nationale canadienne.

Crédit photo: Canada Soccer

«Miller et Johnston, c’est verrouillé. Il n’y a aucune question à se poser à ce sujet. Ce sont deux joueurs essentiels au système de John Herdman. Du côté de Piette, ça va dépendre de l’état de forme d’Atiba Hutchinson, mais si on veut renforcer le milieu, il y aurait une place pour Piette», analyse Sydney Fowo.

La présence d’Ismaël Koné dans l’alignement de départ est quant à elle plus difficile à prédire.

«Koné c’est facteur X, il a un très fort potentiel et il est en train de le réaliser. Herdman aura certainement la tentation de le faire jouer. On pourrait se retrouver dans une situation avec quatre joueurs du CFM, c’est envisageable, mais si je veux être prudent je dirais plutôt trois joueurs, et j’hésite encore entre Piette et Koné», poursuit le chroniqueur au Kan Football Club.

L’espoir, avec ou sans Alphonso Davies

Les amateurs de soccer canadiens ont eu une belle frousse, le 5 novembre dernier, alors que la vedette Alphonso Davies a subi une blessure, avec son club du Bayern Munich, en Bundesliga.

Alphonso Davies devrait être disponible pour le premier match du Canada, le 23 novembre prochain.

Crédit photo: Canada Soccer

Le latéral avait quitté la rencontre à la 65e minute de jeu en raison d’une blessure à un tendon de sa jambe droite. Le Canadien devrait toutefois être à son poste le 23 novembre prochain pour le début de la Coupe du monde. La question demeure: sera-t-il au sommet de sa forme?

«C’est difficile de jouer quand tu n’es pas au top physiquement, surtout pour Alphonso Davies qui a un style de jeu très exigeant. On a vu le Canada arriver à jouer sans lui durant la plupart des matchs de qualifications. Ils seraient capables de surpasser son absence, mais ce ne serait pas une situation idéale ça c’est sûr», conclut Sydney Fowo.

En 1986, le Canada avait été incapable de signer une victoire lors de ses trois matchs de phase de groupe. Le scénario se répétera-t-il en 2022? L’Unifolié pourra-t-il se qualifier pour les huitièmes de finale? La réponse dans les prochaines semaines.

Horaire du Canada pour la phase de groupe

– 23 novembre contre la Belgique à 14h

– 27 novembre contre la Croatie à 11h

– 1er décembre contre le Maroc à 10h

