Lancement officiel du nouveau logo du CF Montréal

Le CF Montréal lançait aujourd’hui officiellement sa nouvelle image de marque, dont son logo redessiné, pour la saison 2023.

Il s’agit d’un retour aux sources pour l’équipe de soccer, l’influence de l’«Impact» se ressentant plus que jamais depuis que le club a été renommé en 2021.

Ainsi, exit le flocon de neige controversé au centre du logo, lequel avait causé une certaine grogne chez les partisans. Le bouclier et la fleur de lys, plus traditionnellement associés au club de soccer montréalais, sont mis de l’avant.

«La priorité numéro un, c’était de reconnecter avec nos fans», explique le président et chef de la direction du CF Montréal, Gabriel Gervais, faisant entre autres référence aux supporteurs qui n’assistaient plus aux matchs au stade Saputo en raison du changement d’image de leur équipe.

«Besoin de revenir avec l’histoire, l’identité du club»; «retrouver si on veut, notre ADN»: l’ancienne vedette de l’Impact évoque à maintes reprises une certain reconnexion avec le passé lors de son allocution pendant l’évènement de lancement et en mêlée de presse.

Nos employés, nos partisans, et même nos partenaires nous ont clairement exprimé leur désir de retrouver certains éléments qui ont marqué l’histoire du club et qui sont au cœur de notre propre identité. Nous les avons bien entendus. Le propriétaire du CF Montréal, Joey Saputo

La nouvelle image de marque du CF Montréal se veut aussi plus représentative de Montréal et de sa diversité, précise la chef de la direction du marketing et des communications du club, Samia Chebeir. «On est vraiment fier d’être Montréalais, et ça se sent à travers la marque», affirme-t-elle.

Un nouveau logo ancré dans l’histoire et la réalité montréalaises

Le nouveau logo du CF Montréal. Gracieuseté du CF Montréal

Samia Chebeir a profité du lancement officiel du logo pour expliquer la signification de certains des éléments clés qui le composent.

Le cercle représente l’unité du club. Pour sa part, le bouclier fait référence au passé du club, ayant notamment été au centre du logo de l’Impact de 2012 à 2021.

De plus, la fleur de lys et l’accent aigu dans «Montréal» soulignent respectivement la fierté québécoise et l’importance de la langue française pour le CF.

Quant à elle, la mention «1993» vient souligner l’année de fondation du club, qui célébrera ses trente ans d’existence la saison prochaine.

«[Le logo] est beau, il est lumineux, il représente notre histoire», se réjouit Samia Chebeir.