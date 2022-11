Où regarder la Coupe du monde à Montréal?

La Coupe du monde 2022 est officiellement commencée depuis le 20 novembre. Bien qu’elle se déroule sous la chaleur du Qatar, il n’y a pas que son salon comme option pour regarder les matchs à Montréal.

Parce que certains endroits méritent que l’on brave l’hiver pour s’y rendre, Métro a dressé la liste des meilleurs points de rassemblement à Montréal où savourer les parties du pays dont on est adepte.

Allemagne

Bar McKibbin’s (1426, rue Bishop): Le McKibbin’s accueillera surtout les fans de l’équipe allemande, alors que le Bayern Munich fan club convie les supporteurs de l’Allemagne à tous les matchs, hormis le premier contre le Japon, car il a lieu trop tôt.

Angleterre

Burgundy Lion (2496, rue Notre-Dame Ouest): Bien que le pub organise des événements pour les matchs du Canada, les fans de l’Angleterre y trouveront aussi leur compte alors que l’endroit est un point de rassemblement habituel pour ceux qui suivent le football anglais.

Argentine

Café Conca d’Oro (184, rue Dante): Le café Conca d’Oro, un café au menu latino-américain, est un incontournable pour les fans de l’Uruguay et de l’Argentine. Les autres matchs seront aussi diffusés.

Belgique

Enfants du Rock et Le Vestiaire (1550, av. Mont-Royal Est et 6634, rue Saint-Hubert): Rien de trop prestigieux pour les partisans belges; c’est une convocation officielle de l’Ambassade de la Belgique à Ottawa, rien de moins, qui les dirige vers les Enfants du Rock et Le Vestiaire pour apprécier les performances de l’équipe belge.

Pit caribou Rachel (951, rue Rachel Est): Le Pit Caribou sur Rachel s’attend à être visité par divers fans, mais particulièrement par les fans belges.

Brésil

Café Zezin (2351, rue Jean-Talon Est): Le Café Zezin présentera tous les matchs de la Coupe du monde, mais si vous appuyez le Brésil, vous pourrez visionner les matchs de ce club tout en savourant les cafés de Zezin, tous faits à partir de grains brésiliens.

Canada

Bar St-Laurent frappé (3900, boul. Saint-Laurent): Le St-Laurent frappé sera le hotspot pour les matchs du Canada alors que The Voyageurs, le groupe officiel pancanadien de supporteurs au club de football qui convie les fans à divers QG à travers le pays, dirige les fans montréalais vers ce bar.

Burgundy Lion (2496, rue Notre-Dame Ouest): Le pub Burgundy Lion aura des heures d’ouverture spéciales pour présenter les matchs. L’établissement se concentrera sur les matchs du Canada et de l’Angleterre. Des prix réduits sur certaines bières et des tirages de chandails officiels de l’équipe du Canada attendent les fans sur place.

BoulZeye (3655, boulevard du Tricentenaire): Le BoulZeye offre une expérience inusitée: écouter les matchs du Canada sur des écrans géants de bowling. Le restaurant, qui est doté d’allées de quilles, promet qu’il sera possible de jouer aux quilles en même temps que de voir les performances des différentes équipes à la Coupe du monde, notamment celles de l’équipe canadienne.

Costa Rica

Délices & Rhums (296, rue de la Commune Est): Le Délice & Rhums, restaurant et distillerie de rhum, retransmettra tous les matchs de la Coupe du monde, mais considérant la sélection spéciale de rhums, cette liqueur typique des Caraïbes, le lieu irait particulièrement de pair avec l’écoute d’un match du Costa Rica.

Espagne

Club espagnol du Québec (4388, boul. Saint-Laurent): Quoi de mieux qu’un bar sportif espagnol pour regarder les matchs de l’Espagne à la Coupe du monde? C’est ce que le Club espagnol du Québec propose cette année comme chaque année, pour les matchs qui se déroulent pendant les heures d’ouverture de l’établissement.

France

L’Barouf (4171, rue Saint-Denis): Le lieu habituel de rassemblement pour les fans du football français présentera évidemment les matchs de l’équipe de la France, mais aussi ceux des autres équipes. Pour les matchs joués par l’équipe française, L’Barouf, qui s’attend à une présence massive et à une ambiance de fête, demandera un prix d’entrée de 20$ qui inclura deux consommations.

Monsieur Ricard (4543, av. du Parc): Chez Monsieur Ricard, tous les matchs seront diffusés, mais l’endroit s’attend particulièrement à recevoir les fans de la France.

Japon

Nakamichi (5329, boul. Saint-Laurent:) La Japanese Seinein Association of Montreal, une association communautaire japonaise de Montréal, propose un rassemblement pour chaque match du Japon au restaurant Nakamichi.

Maroc

Centre culturel marocain Dar Al Maghrib (515, avenue Viger Est): Plutôt que d’aller dans un restaurant, pourquoi ne pas s’immerger dans la culture marocaine au centre culturel de ce pays maghrébin? C’est ce que propose le Centre culturel marocain Dar Al Maghrib de Montréal pour le troisième match de l’équipe nationale, qui sera disputé contre le Canada le 1er décembre.

Portugal

Café central portugais (4051, rue Saint-Dominique): Évidemment, le Café central portugais est un incontournable pour les supporteurs de l’équipe du Portugal. Le propriétaire assure qu’il n’a pas besoin de faire la promotion de l’événement, les fans manifestant déjà leur intérêt.

Serbie

Église serbe de la Sainte-Trinité (349, av. Melville): Deux des trois matchs de la Serbie, à savoir ceux contre les Brésiliens et les Suisses, pourront être religieusement appréciés avec d’autres partisans serbes dans le hall de l’église serbe de la Sainte-Trinité.

Tunisie

Café Tunis (3700, rue Jarry Est): Le café Tunis diffusera tous les matchs de la Coupe du monde, mais les gens qui s’y rassembleront risquent de vibrer au rythme des équipes tunisienne et marocaine.

Uruguay

Café Conca d’Oro (184, rue Dante): Le café Conca d’Oro, un café au menu latino-américain, est un incontournable pour les fans de l’Uruguay et de l’Argentine. Les autres matchs seront aussi diffusés.

Les autres pays

(Australie, Arabie saoudite, Cameroun, Corée du Sud, Croatie, Danemark, Équateur, États-Unis, Ghana, Iran, Mexique, Pays-Bas, Pays de Galles, Qatar, Sénégal et Suisse)

Les établissements suivants diffuseront tous les matchs (ou presque) de la Coupe du monde!

Station des sports (6862, rue Jarry Est et 2051, rue Sainte-Catherine Ouest): La chaîne de bars sportifs qui possède deux succursales actives à Montréal présentera tous les matchs qui se dérouleront pendant leurs heures d’ouverture.

MVP (200, rue Saint-Catherine Est): Ce resto-bar sportif du centre-ville convie les fans à tous les matchs qui se joueront pendant ses heures d’ouverture. L’endroit prépare aussi un événement mystère spécial pour la finale de la Coupe du monde. Les détails seront éventuellement dévoilés sur son site Web.

Saint-Houblon (1567, rue Saint-Denis; 6700, boul. Saint-Laurent; 5414, av. Gatineau): Les trois succursales de ce hub de la bière à Montréal présenteront TOUS les matchs de la Coupe du monde 2022. Une offre spéciale dévoilée sur place attend les fans.