P.K. Subban sera honoré au Centre Bell en janvier

L’ancien défenseur des Canadiens de Montréal, P.K. Subban, sera honoré avant le match contre les Predators de Nashville au Centre Bell, en janvier.

Cette cérémonie prendra place dans le cadre de la soirée Retour au bercail de P.K. Subban au Centre Bell.

«Nous sommes ravis d’accueillir à nouveau P.K. dans son premier domicile de la LNH, en janvier, a déclaré le propriétaire, président et chef de la direction des Canadiens, Geoff Molson. Nous avons hâte de donner à nos partisans la chance de célébrer sa carrière et l’impact qu’il a eu – et qu’il continue d’avoir – sur la communauté montréalaise.»

Que ce soient les enfants des équipes de hockey mineur locales qui choisissent de porter le numéro 76 ou le nombre de partisans que nous voyons chaque soir au Centre Bell qui portent encore fièrement leur chandail Subban, il ne faut pas aller bien loin pour comprendre l’influence que P.K. a eue sur la popularité du sport au Québec Geoff Molson, propriétaire, président et chef de la direction des Canadiens

En 434 matchs disputés avec le Tricolore, Subban a accumulé pas moins de 63 buts et 278 points, ajoutant 38 autres points en 55 matchs de séries éliminatoires. Il a annoncé sa retraite en septembre dernier par le biais de son compte Instagram.