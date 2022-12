Félix Auger-Aliassime, athlète masculin de l’année

Le joueur de tennis montréalais Félix Auger-Aliassime a reçu le prix Lionel-Conacher, distinction remise à l’athlète masculin de l’année, selon La Presse canadienne.

Auger-Aliassime, à la carrière impressionnante malgré son jeune âge (22 ans), est passé du 11e rang mondial au 6e rang entre le début et la fin de l’année 2022. Un sommet personnel en carrière pour l’athlète qui a remporté ses quatre premiers titres, dont trois consécutifs lors d’une séquence de 16 gains d’affilée à Florence, Anvers et Bâle.

Autre fait d’armes important, le jeune homme a permis au Canada de soulever le trophée de la Coupe Davis pour la première fois de son histoire le mois dernier, devenant ainsi la 16e nation à remporter les grands honneurs de cette prestigieuse compétition de tennis en équipe.

«Je suis content de mon évolution en tant que personne, et en tant que joueur. Ç’a été une superbe année et recevoir ce prix – une reconnaissance du public et des médias canadiens –, est tout un honneur. Ça fait vraiment plaisir», a-t-il déclaré à Radio-Canada, suite à un entraînement en prévision de la World Tennis League, à Dubaï.

Félix Auger-Aliassime a devancé le joueur de soccer étoile du Bayern de Munich Alphonso Davies et le défenseur étoile de l’Avalanche du Colorado et membre de la dernière équipe championne de la Coupe Stanley, Cale Makar. Du côté féminin, c’est Marie-Philip Poulin qui a remporté le prix de l’athlète par excellence de l’année.