L’équipe canadienne de hockey junior remporte la demi-finale

L’équipe canadienne de hockey junior a gagné 6-2 contre les États-Unis en demi-finale du Championnat mondial junior 2023 de l’IIHF. Elle s’assure ainsi une place dans le match de la médaille d’or.

Brandt Clarke marque et Owen Beck obtient son premier point du #MondialJunior! 🚨pic.twitter.com/ta0FjbcrfV — Hockey Canada FR (@HockeyCanada_fr) January 5, 2023

Dans l’histoire entre ces deux équipes, les Canadiens ont l’ascendant. En 48 rencontres auxquelles s’ajoutent trois résultats nuls, ils ont eu 33 victoires. C’est en 2013 lors du dernier affrontement en demi-finale entre les deux nations que les États-Unis l’ont remporté 5-1 contre les Canadiens.

En quart de finale, les Américains ont eu une rencontre écrasante contre l’Allemagne avec un score de 11-1. Les Canadiens quant à eux ont dû passer par une prolongation et 56 tirs au but afin de battre la Slovaquie et ainsi accéder à la demie.