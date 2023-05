Le soccer compétitif plus cher que le hockey

Il est désormais plus cher d’inscrire son enfant au soccer qu’au hockey s’il joue dans le compétitif. C’est ce qu’a révélé une analyse des prix d’inscription dans différents arrondissements de Montréal.

Pour un enfant né en 2014, qui entre dans la catégorie U9, il faut souvent prévoir plus de 500$ pour la saison d’été 2023. À titre d’exemple, au club de soccer Notre-Dame-de-Grâce, l’inscription est de 525$. Elle est de 560$ aux clubs de ville de Saint-Laurent et de Dollard-des-Ormeaux.

En comparaison, le hockey pour un enfant né en 2014 est de 430$ à l’association du hockey mineur de Saint-Léonard. Ces prix varient entre 350$ et 475$, selon le groupe d’âge et les équipes.

Certains clubs restent un peu moins chers, même pour le niveau compétitif. C’est le cas du CS Montréal Centre et l’Association de Soccer du sud-ouest de Montréal, qui offrent tous deux des prix plus bas, à 415$ et 423$ respectivement.

Hors du compétitif, cependant, le soccer reste un sport plus accessible. On y trouve facilement des plans pour moins de 350$ pour la même tranche d’âge. Le club de Saint-Laurent offre par exemple l’inscription à 280$, 325$ pour celui de Notre-Dame-de-Grâce ou encore 243$ au Sud-Ouest.