Un nouveau programme pour rendre le hockey plus accessible

Hockey Saint-Laurent lance un nouveau programme qui consistera en une séance en une heure de glace par semaine à horaire fixe. L’objectif est de permettre aux enfants de familles qui ne veulent pas s’investir plusieurs fois par semaine de pratiquer ce sport.

Les séances sur la glace seront divisées en deux, soit trente minutes d’entraînement et trente minutes de match. Des entraîneurs accompagneront les jeunes en maintenant un ratio d’un pour six participants.

Le prix de ce programme est également beaucoup moins cher, soit 150$, comparativement à 350$ ou 475$, selon les groupes d’âge pour une saison dans une équipe. Cette nouvelle formule sera offerte aux catégories U9, U11 et U13 et s’étendra sur une vingtaine de semaines.

«C’est fait sur mesure pour les familles qui veulent permettre à leurs enfants d’apprendre à patiner et à jouer au hockey sans sacrifier leurs autres choix, que ce soit parce qu’ils n’ont pas le temps, qu’ils sont dans d’autres sports ou qu’ils n’ont pas les moyens», explique le président de Hockey Saint-Laurent, Pierre-Luc Beauchamp.

L’idée d’offrir cette formule est née il y a trois ans, mais les travaux à l’aréna Raymond-Bourque ont forcé son report, faute d’heures de glaces disponibles. Hockey Lac-St-Louis, qui englobe les associations locales de l’ouest de Montréal, encourage celles-ci à proposer un concept du genre pour l’an prochain.

«C’est bien que ce ne soit pas uniquement Saint-Laurent qui se lance là-dedans, parce que quand ce n’est pas la norme, c’est plus difficile à gérer, continue M. Beauchamp. En ayant le Lac-St-Louis, on n’aura pas à débattre de quoi que ce soit. On va être supporté et encadré.»

Plaisir

Étant donné que tous les joueurs d’un même niveau d’âge évolueront sur la glace en même temps, l’aspect de compétition du hockey sera minimisé dans cette nouvelle formule.

Cet aspect coïncide avec l’une des recommandations qui sont ressorties du Rapport du Comité québécois sur le développement du hockey, soit celle de «prioriser le plaisir chez les enfants».

«On voit dans les récentes études que ce qui fait que les jeunes aiment le hockey, ce n’est pas la compétition, les performances et les résultats sur lesquels s’est axé le développement du sport ces dernières années, soutient Pierre-Luc Beauchamp. Ce programme est vraiment conçu pour essayer de trouver l’expérience idéale axée sur l’apprentissage et le plaisir.»

Ce programme de hockey est offert uniquement aux jeunes qui ne sont pas inscrits pour une saison dans une équipe. Les séances sur la glace devraient débuter en octobre et se terminer au mois de mars. Les inscriptions sont ouvertes et se font sur le site Internet de Hockey Saint-Laurent.