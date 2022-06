Nouvelle convention collective pour l’unité d’aviation de Bombardier

Une nouvelle convention collective a été signée entre Bombardier et ses employés de l’unité d’aviation qui travaillent à Dorval et Saint-Laurent. Les membres de la section 712 de l’Association internationale des machinistes et travailleurs et travailleuses de l’aérospatiale (AIMTA) ont voté en faveur de l’offre patronale dans une proportion de 73,4%.

L’entente de cinq ans survient à la suite de plusieurs mois de négociations autour de la durée du contrat, des augmentations de salaire, de la sous-traitance et de l’indexation des rentes de retraites.

Une journée de grève a d’ailleurs eu lieu le 13 juin à la suite du rejet de la deuxième offre patronale deux jours plus tôt. Le président et chef de la direction de Bombardier, Éric Martel, a alors ensuite participé à une séance de négociation qui a mené au dépôt d’une troisième offre, qui a été acceptée.

«Malgré le fait que l’offre ait été acceptée, Bombardier va avoir du travail à faire durant les cinq prochaines années pour regagner la confiance des travailleuses et des travailleurs et rebâtir le sentiment d’appartenance», indique le porte-parole de la partie syndicale, Éric Rancourt.

Les quelque 1800 salariés de Bombardier concernés par ces négociations bénéficieront notamment d’une augmentation moyenne de 6,5% rétroactive au 4 décembre 2021 pour la première année de l’entente.

«Au-delà des salaires, nous sommes allés chercher la garantie qu’aucune tâche ne sera impartie pour les 5 prochaines années en plus de ramener du travail des sous-traitants vers nos membres», continue M. Rancourt.

De son côté, Bombardier indique par communiqué que «l’entreprise est heureuse des résultats du vote et s’est engagée à continuer de travailler de près avec ses employés membres et la direction de la section locale 712 de l’AIMTA pour garder son rang de leader de l’industrie.»

La nouvelle convention collective de l’unité d’aviation sera en vigueur jusqu’en décembre 2026.