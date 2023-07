Le capitaine des Bruins de Boston Patrice Bergeron annonce sa retraite du hockey professionnel. Il en a fait l’annonce dans une lettre publiée sur le site de l’organisation mardi.

«Même s’il s’agit d’une étape difficile, je suis pleinement conscient de mon privilège et de ma chance d’avoir eu une si belle carrière et de pouvoir choisir le moment pour me retirer du sport que j’aime tant. Ma décision n’a pas été prise à la légère. J’ai consulté ma famille et écouté mon corps si bien que je suis convaincu que c’est le bon moment pour tirer ma révérence», partage-t-il.

«De mes jours de hockey mineur à Québec jusqu’au junior majeur en Acadie-Bathurst, il y avait tellement d’entraineurs, de coéquipiers et de parents qui m’ont aidé à tomber amoureux du hockey. Merci d’avoir jeté les bases de ce qui est devenu une passion de toujours», souligne-t-il.

Patrice Bergeron a disputé 1294 matchs dans la Ligue nationale de hockey (LNH), tous avec les Bruins de Boston. Au passage, il a cumulé 427 buts et 1040 points.

Il a conclu la dernière saison avec le trophée Selke, remis à l’attaquant ayant démontré le plus de compétence défensive de la ligue. C’était la sixième fois de sa carrière qu’il remportait cet honneur, un record.

En 2022-2023, les Bruins ont connu la meilleure saison de l’histoire du hockey, avec une récolte de 65 victoires et 135 points. Ils se sont toutefois inclinés au premier tour des séries éliminatoires face aux Panthers de la Floride.