Apple et Google ont annoncé vendredi un partenariat pour permettre le suivi numérique des individus ayant été à proximité des personnes infectées par le coronavirus afin de limiter la propagation de la maladie.

«Google et Apple annoncent un effort conjoint pour permettre l’utilisation de la technologie Bluetooth dans le but d’aider les gouvernements et les agences de santé à réduire la propagation du virus, en intégrant la confidentialité et la sécurité des utilisateurs au cœur de la conception», ont indiqué les deux géants technologiques dans un billet de blog.

Des téléphones intelligents équipés du logiciel iOS d’Apple ou Android de Google pourront ainsi échanger des informations via Bluetooth, afin d’assurer le suivi numérique des contacts humains («contact tracing») et d’alerter les autres utilisateurs.

À partir de mai, les utilisateurs d’appareils iOS et Android seront en mesure de partager des contenus issus d’applications officielles d’autorités de santé publique, téléchargeables depuis les boutiques en ligne des deux groupes.

Apple et Google prévoient, dans un second temps, de développer «une plate-forme de suivi des contacts plus large […] qui permettrait à davantage de personnes d’y participer, si elles choisissent d’y adhérer.»

Les systèmes d’exploitation des deux groupes rivaux sont les plus utilisés sur les téléphones intelligents à travers la planète.

«Compte tenu de l’urgence du besoin, l’objectif est de mettre en œuvre cette solution en deux étapes tout en maintenant de solides protections pour assurer le respect de la vie privée des utilisateurs», ont promis Apple et Google.