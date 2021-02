Ce fond vert portatif protège votre intimité durant vos vidéoconférences

La compagnie Web Around propose un petit gadget fort simple, mais ô combien pratique, surtout en télétravail : un fond vert portatif et pliable qu’on installe directement sur sa chaise de bureau avant de procéder à des appels Zoom, WebEx, Skype et autres.

Résultat, nos réunions virtuelles en vidéoconférence ont un aspect beaucoup plus professionnel et notre intimité est préservée puisque notre maison n’est pas exposée en arrière-plan.

Le fond vert s’attache à n’importe quelle chaise de bureau en quelques secondes à peine.

Intimité, professionnalisme et création de contenu

On a rapidement dû s’adapter à la nouvelle réalité qu’est le télétravail, et on a vu plusieurs faux pas arriver en cours de route.

Éléments douteux qu’on a oublié de ranger qui traîne en arrière-plan, membre de notre famille qui circulent dans la maison et apparaissent à l’écran, ces situations ont créé beaucoup de malaises.

Avec le fond vert proposé par Web Around, plus de danger que ça se produise. Toute l’intimité de notre maison est protégée par une toile de 56 pouces de diamètre accrochée directement à notre chaise.

Ça donne aussi un look beaucoup plus professionnel dans plusieurs situations. Personne n’a envie que son nouveau client ou que ses employés sachent que notre bureau, c’est en fait notre salon.

Le fond vert peut être utilisé par les entreprises pour que les employés arborent le même arrière-plan.

D’ailleurs, les fonds verts sont beaucoup utilisés en télévision et au cinéma pour intégrer des objets filmés séparément ou des objets créés par ordinateur derrière les acteurs, rien ne nous empêche de faire sensiblement la même chose.

Plusieurs compagnies fournissent à leurs employés des images de marque à mettre en arrière-plan comme le logo de l’entreprise ou du moins une image thématique commune qui la représente.

Le fait d’avoir un fond vert améliore nettement la qualité de ces « background » virtuels et les uniformisent beaucoup.

On se procure le fond vert de la compagnie Web Around sur le web moyennant environ 100$. C’est dispendieux, mais au moins, contrairement à une toile de fond ordinaire, ça ne prend pas de place à la maison et on peut l’amener n’importe où.

Vous pouvez même proposer l’idée à votre patron, qui sait, peut-être qu’il considérera que c’est une dépense essentielle au bien-être de ses employés!

En savoir plus et acheter le fond vert de Web Around sur Amazon.ca

