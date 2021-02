Ce site nous aide à détecter les fraudes, arnaques, canulars en ligne et les sites web douteux

Identifiez les sites douteux, frauduleux et les arnaques ou canulars en ligne grâce à Scamadviser. Cette plateforme nous permet rapidement de savoir si un site est digne de confiance à l’aide d’avis et de données nous permettant de juger de sa crédibilité.

Non, ce n’est pas la publicité qui manque sur le web et sur Facebook. Et ce ne sont pas les publicités mensongères qui manquent non plus.

Combien de fois voit-on des publicités par exemple sur Facebook pour des produits miraculeux, mais où l’on doute sérieusement de l’efficacité, voir de la crédibilité du fameux site web qui l’annonce?

Malheureusement, de nombreux produits de ce genre s’avèrent carrément des arnaques.

Les plateformes de publicité comme Facebook se ferment malheureusement trop souvent les yeux afin d’empocher l’argent de ladite publicité.

Comment faire donc pour savoir si le site ou le produit en question est une fraude ou non?

Vous pouvez toujours nous demander notre avis sur notre page Facebook, mais il existe aussi un site web qui nous aide à déceler les sites malintentionnés.

Un site qui détecte tous les types de fraudes et arnaques

Scamadviser est un site que l’on peut consulter gratuitement et qui nous aide à détecter site frauduleux et les arnaques en ligne. Il peut ainsi nous à détecter :

Les arnaques liées aux cartes de crédit

Les arnaques liées aux Bitcoins et les cryptomonnaies

Les arnaques sentimentales

Les arnaques liées à l’emploi

Les arnaques basées sur les investissements

Les anarques liés à l’achat en ligne

Les faux produits et les contrefaits

Les faux supports techniques

Comment fonctionne Scamadviser

Le principe de scamadviser est super simple. On se rend sur le site, puis on tape l’URL du site dont on se pose des questions.

Scamadviser va ensuite nous donner un score de confiance de 0 à 100.

Avec Scamadviser on peut rapidement savoir si un site est digne de confiance ou non.

Ce score est basé sur plusieurs indicateurs comme:

Le propriétaire du site est-il connu?

Est-ce que le site a un certificat SSL?

Est-ce que le site offre des méthodes de paiements sécuriser?

Depuis combien de temps le site est en ligne

Son classement de trafic en ligne

Dans quel pays le site est hébergé?

Est-ce que les serveurs hébergent d’autres sites douteux?

Est-ce que le site utilise des techniques de fraudes aperçues ailleurs?

Les évaluations faites au sujet du site sur le web et les médias sociaux

Scamadviser nous liste les raisons pour lesquelles un site est digne ou non de confiance.

On peut par ailleurs carrément laisser un avis au sujet d’un site afin de prévenir la communauté d’une fraude ou d’une arnaque dont on a été victime sur un site précis.

Un bel outil à ajouter à ses favoris lorsqu’on a un doute sur un site internet!

Consulter le site Scamadviser

Consulter notre kit antifraude sur fraudeweb.com

Ce site identifie les liens et pièces jointes malveillants des courriels