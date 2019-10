Agenda culturel pour le Sud-Ouest

Théâtre jeunesse

Les jeunes de cinq ans et plus sont invités à assister à la pièce Récit d’une chaussure présentée à la Maison de la culture Marie-Uguay, le dimanche 13 octobre à 14h. Sur scène, des marionnettes de papier et des narratrices captiveront l’intérêt des jeunes spectateurs grâce à leur récit de poésie et d’humour.

Kim Zombik

La chanteuse de jazz Kim Zombik, accompagnée de Nicolas Caloia à la contrebasse, donneront un concert à la Maison de la culture Marie-Uguay, le jeudi 17 octobre à 19h30. Au menu de la soirée, des compositions intimistes, intuitives et amusantes, offertes dans style émouvant et sans fard.

Conférence voyage

Vous aimeriez partir à la découverte de l’Italie lors de vos prochaines vacances? En cette période de grisaille, le conférencier Alain Benoit vous fera découvrir ce pays lors d’une conférence à la bibliothèque Marie-Uquay, le mardi 15 octobre à 18h30. Il parlera de son histoire, de sa richesse architecturale et de sa beauté.

Kevin Bazinet

Le grand gagnant de La Voix 3 et disque d’or avec Talk to me, Kevin Bazinet, présente son nouvel album Freedom au Théâtre Paradoxe (5959, boulevard Monk), le dimanche 20 octobre à 15h. Il interprètera ses nouvelles chansons dès 1

Sur les traces de Renoir

En cette année commémorative du centenaire du décès du peintre, Annie Corriveau abordera sa vie, son œuvre, ses modèles et son apport au mouvement impressionniste. Sa conférence a lieu le mardi 22 octobre à 10h à la bibliothèque Saint-Charles (1050, rue d’Hibernia).