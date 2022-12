FOOD TA VIE – Les découvertes de décembre 2022

Chaque mois, FOOD TA VIE découvre avec vous des artisans et commerçants locaux et originaux, des entreprises d’ici qui proposent des produits pas piqués des vers liés au monde de l’alimentation. Parfois bios, parfois sans gluten, toujours pleins de saveurs et faits avec amour et passion. Bonnes découvertes!

Carrément Tarte

Du beau et du bon!

La nouvelle tarte Chocolat caramel beurre salé marbrée de Carrément Tarte est commercialisée dans son réseau actuel d’épiceries. Dans l’optique de développer son offre au plus grand nombre et de se rendre plus accessible, l’entreprise mise sur son nouveau site de vente en ligne afin de contenter les gens dans le confort de leur maison.

Du beau et du bon, voilà la promesse tenue avec cette nouvelle tarte de Noël. L’alliance du caramel et du chocolat est un choix stratégique. Cette tarte toute en finesse et élégance vient élargir la gamme des tartes sucrées de Carrément Tarte. Le marbré formé par le chocolat et le caramel lui apporte un design original. Sa croûte pure beurre n’est plus à présenter : c’est la marque de fabrique de l’entreprise. Une ganache moelleuse sur un fond de tarte pure beurre croquant… tadam! Voici une des tartes les plus réussies de la compagnie!

Apprenez-en plus au carrementtarte.com.

Les Gars de Saucisse

Chacun y trouve son compte

Les Gars de Saucisse est synonyme de qualité, d’authenticité et de saveurs inégalées.

Leurs saucisses s’avèrent un choix judicieux pour tous ceux et celles qui ont à cœur leur santé, car elles sont nutritives, sans nitrite et sans gluten. Faites à base de viande d’ici et de façon artisanale, les 60 variétés différentes sont incomparables!

Un repas facile à préparer qui plaira à toute la famille, avec une offre de saveurs variées où chacun y trouve son compte.

Bangers and mash food photography recipe idea

Plus d’infos au lesgarsdesaucisse.com.

Cool&Simple

La crème des surgelés

Cette année, recevez en grand sans passer toute la soirée dans la cuisine. Recevoir et profiter, c’est possible grâce à Cool & Simple! Bouchées apéritives, plats festifs, desserts décadents et viennoiseries 100 % beurre… On y propose des aliments de qualité resto, des ingrédients triés sur le volet et plus de temps pour vous.

Parmi son offre alléchante, les pressés pourront retrouver des poêlées gourmandes, des roulés de volaille aux farces généreuses et viandes confites, de fameux gratins dauphinois individuels ainsi que des tourtes et feuilletés au poisson et aux fruits de mer. Les cuistots en quête de raccourcis apprécieront la vaste gamme de poissons et fruits de mer de fraîcheur et qualité absolues ainsi que les légumes surgelés dès leur cueillette.

Cool&Simple est une entreprise québécoise offrant plus de 200 produits dans ses quatre boutiques de Montréal et sur son site Web. Découvrez la crème des surgelés!

Rendez-vous au cool-simple.com pour plus de détails!

