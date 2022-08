FOOD TA VIE – Les découvertes d’août 2022

Chaque mois, FOOD TA VIE découvre avec vous des artisans et commerçants locaux et originaux, des entreprises d’ici qui proposent des produits pas piqués des vers liés au monde de l’alimentation. Parfois bios, parfois sans gluten, toujours pleins de saveurs et faits avec amour et passion. Bonnes découvertes!

Seabiosis

Pionnière dans la transformation d’algues depuis 2016.

Une entreprise québécoise dont la mission est de promouvoir la consommation des algues de la Gaspésie à travers l’Amérique du Nord en créant des produits uniques, savoureux et faciles à utiliser à partir du Kombu royal et d’autres algues locales.

Essayez les Pestos d’algues, les algues marinées et la délicieuse Salade d’algues et kimchi. Ainsi, profitez des bienfaits des algues de manière simple et délicieuse! Ils sont faciles à utiliser dans vos recettes de tous les jours : plat de pâtes, pizzas, sandwichs, salades, soupes, etc. Parfaits aussi pour accompagner vos plats de poissons et fruits de mer. Par exemple, étalez un peu de Pesto de Kombu sur un filet de poisson avant de le faire cuire au four, et voilà, un souper rapide et délicieux !

Toutes leurs algues sont récoltées ou produites localement, dans les belles eaux côtières de la Gaspésie et proviennent de sources durables et écoresponsables. Vivez une expérience culinaire fantastique avec leurs produits fins d’algues de la Gaspésie!

Visitez la boutique en ligne au seabiosis.com

GoGo Quinoa

Un impact positif sur notre bien-être et celui de notre planète.

Fondée en 2004, l’entreprise GoGo Quinoa transforme et commercialise aujourd’hui près de 50 produits à base de quinoa, grains ou légumineuses, tous entièrement végétaliens et sans allergènes.

Quinoa, pâtes, biscuits, grignotines, farines et macaroni au fauxmage, l’entreprise parvient, à travers ses produits, à marier nutritif et délicieux, sans jamais faire de compromis sur la qualité de ses ingrédients. La plus récente gamme de produits lancée par l’entreprise : les céréales à déjeuner biologiques, légèrement sucrées, avec du quinoa comme premier ingrédient!

Entièrement développée et produite dans leur usine de Laval, cette nouvelle gamme est aussi plastique neutre, puisqu’en partenariat avec rePurpose Global, GoGo Quinoa finance la récupération d’autant de déchets de plastique qui se retrouvent dans l’environnement que celui qui est utilisé dans ses emballages de céréales. Disponible sur leur boutique en ligne dès maintenant!

Pour en savoir plus, rendez-vous au gogoquinoa.com!

La Witbier, la blanche à l’orange d’Echo Session Ales

Quasiment brassée sur mesure pour accompagner un plateau d’huitres!

Avec tous ces mois en « bre » qui s’en viennent, vous n’avez pas envie de vous faire imprimer un t-shirt marqué « huîtrembre »? En tout, cas les brasseurs de chez Echo Session Ales en parlent tous les jours depuis que leur dernier brassin de Witbier (une blanche) à l’orange est enfin sur les tablettes.

Pour célébrer le retour des mois en « bre » (et l’impression de votre nouveau t-shirt), les maîtres du faible en alcool au Québec brassent une bière qui est quasiment brassée sur mesure pour accompagner un plateau d’huitres. Avec ses arômes francs de zeste d’orange, de coriandre et son petit accent salin, cette Witbier est brassée puis macérée sur un lit d’oranges entières, lui conférant une fraicheur et une acidité remarquablement balancées. On rehausse ainsi délicatement le goût des huîtres, sans leur voler la vedette. C’est divin!

Pour en savoir plus, rendez-vous au echosessionales.com

La Fourmi Bionique

La Fourmi transforme l’univers visuel de sa marque Grand Granola!

La gamme de céréales pour le petit déjeuner Grand Granola se refait une beauté avec de tout nouveaux emballages aux couleurs lumineuses et aux illustrations raffinées. Les assemblages Grand Granola promettent d’être encore plus gourmets avec l’ajout de sirop d’érable biologique, qui rehausse délicatement les recettes actuelles. De quoi en faire un grand déjeuner à la fois nutritif et délicieux!

La Fourmi Bionique Inc. fabrique des granolas luxueux, artisanaux et gourmands depuis 2004. Bien plus qu’un manufacturier de granolas, il s’agit d’une entreprise locale et responsable du changement social (BCorp), avec des standards de qualité vérifiés (SQF), en plus d’être dirigée par une mère entrepreneure dynamique.

Pour en savoir plus, rendez-vous à lafourmibionique.com!

Confiseries Mont-Bec

Formidable alternative pour les diabétiques ou pour diminuer sa consommation de sucre.

Connaissez-vous les confiseries Mont-Bec? Cette compagnie familiale québécoise, qui a célébré son 40e anniversaire en mai dernier, œuvre dans la fabrication de confiseries faibles en calories, sans sucre ajouté, sans gluten, sans traces d’arachides et qui conviennent au régime keto! Et oui! Tout ça à petit prix, sans compromettre la qualité et le délicieux goût de leurs produits!

Disponibles en plus de 10 saveurs, les confiseries Mont-Bec sont une excellente alternative pour les diabétiques et pour toute personne souhaitant diminuer sa consommation de sucre.

Toutes leurs confiseries sont offertes dans un format pratique et économique. Trouvez-les facilement à la pharmacie, dans certaines épiceries ou encore en ligne.

Pour savoir où vous en procurer, visitez montbec.com/detaillants!

Ferme Tournevent

La production agricole humaine et biologique.

Sur les 500 hectares sous régie biologique de la Ferme Tournevent, on retrouve du canola, du chanvre, de la caméline, du lin, des pois jaunes, des lentilles, de l’ail et de la fleur d’ail qui sont cultivés avec soin.

L’entreprise agricole dotée de presses à même la ferme est devenue l’une des rares huileries au Québec, et la toute première à naître au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

En transformant sur place la matière première cultivée, les propriétaires de Tournevent veillent à la qualité de leurs produits et contribuent à l’économie durable de la région. Tournevent vous propose plusieurs recettes santé et conseils sur leur site web et leurs réseaux sociaux.

Pour en savoir plus, rendez-vous au tournevent.ca!

REBON

Des craquelins qui luttent contre le gaspillage alimentaire.

Rebon se sert des céréales issues du brassage de la bière et utilise un modèle d’économie circulaire pour fabriquer des craquelins goûteux, nutritifs et durables. Pauvres en acide gras saturés et sans cholestérol, car cuits au four, ces craquelins apportent une grande source d’énergie, de fer et de fibres, en plus d’être 100% véganes.

Savoureux et nourrissants, ils comblent à merveille toutes les fringales de la journée et se grignotent partout et avec n’importe quel accompagnement (fromage, trempette, hummus, charcuterie, etc.)

Leur craquelins sont disponibles au Québec dans plus de 150 points de vente, dont les épiceries Rachelle-Bery et plusieurs autres bannières, mais aussi en ligne chez Ferme Lufa, Maturin et Cook it.

Pour en savoir plus, rendez-vous au rebon-quebec.com!

Épicerie LOCO Plateau

Faire son épicerie n’aura jamais été aussi impactant!

Située à deux pas de la station Mont-Royal, l’épicerie LOCO Plateau vous invite à poser un geste fort pour la planète, un panier à la fois, en venant magasiner des produits de qualité, sans emballage.

Que vous cherchiez de quoi remplir vos placards vides après vos vacances, un plat prêt-à-manger pour votre lunch, ou un petit cadeau pour un.e ami.e, c’est dans une ambiance chaleureuse et amicale que toute l’équipe vous accueille et répond à vos questions. Et ce n’est pas le choix qui manque!

Cette épicerie écologique et zéro déchet propose une gamme complète de produits alimentaires (il y a même du lait en vrac!) et d’usage courant (détergent à lessive, dentifrice, déodorant, etc.) sains, écologiques et sans emballage.

Pour en savoir plus, rendez-vous au epicerieloco.ca!

Aux Vivres

Voyagez grâce à la fraîcheur du bol Bali

Aux Vivres, premier restaurant végane à Montréal établi sur le boulevard Saint-Laurent, est désormais considéré comme un incontournable du Mile-End. Aux Vivres Cuisine s’ouvre depuis 2015 à la grande distribution avec toute une gamme de produits prêt-à-manger: le célèbre Bol Dragon, mais aussi les wraps, sauces signatures et biscuits, sans oublier le dernier né: le bol Bali! Composé du meilleur savoir-faire végane, le bol Bali comprend les dernières innovations, le tempeh teriyaki et la sauce Bali aigre-douce, accompagnés d’edamame, de légumes frais et marinés ainsi qu’un mélange de riz, de quinoa rouge bio et de lentilles. Des vacances le temps d’un repas!

Retrouvez tous leurs produits dans tous les magasins Avril, Rachelle-Béry, Valmont, IGA, ou bien dans les paniers des Fermes Lufa.

Pour plus d’information, visitez auxvivres.com!

Parcourez les éditions précédentes!

















Explorez est un contenu publicitaire produit par ou pour des annonceurs.