FOOD TA VIE – Les découvertes de septembre 2022

Mateina

Une nouvelle catégorie d’infusion énergisante

Créée en 2017, Mateina est le fruit d’une immersion culturelle en Amérique du Sud entreprise par Nic & Élo. Jeunes et prometteurs, ils se lancent dans la découverte du Yerba Maté, la source d’énergie unique qui anime l’Amérique du Sud depuis si longtemps.

Mateina est le précurseur de cette nouvelle catégorie d’infusion énergisante québécoise, végane, sans gluten et 100 % biologique. Les feuilles de Maté étant naturellement riches en caféine et théobromine, elles fournissent une énergie parfaitement équilibrée, sans palpitation, sensation d’euphorie ou « crash » généralement associés à la caféine.

Disponible en 6 saveurs, il y en a pour tous les goûts, que ce soit en prêt-à-boire ou en gourde traditionnelle. On peut maintenant les retrouver dans la plupart des épiceries au Québec : IGA, Métro, Avril, Rachel Béry, TAU, etc. Mateina s’engage dans les communautés québécoises pour y amener les « Good Vibes » et la joie de vivre qu’on retrouve chez nos amis du Sud!

Apprenez-en plus au fr.mateina.ca ou via ses médias sociaux!

Ferme Tournevent

Vos huiles grand cru 100 % locales

C’est sur plus de 500 hectares que la Ferme Tournevent cultive avec soin du canola, du chanvre, de la caméline et du lin, matières premières essentielles à la confection de ses huiles d’exception.

L’entreprise agricole étant dotée de presses à même la ferme, les propriétaires veillent à la qualité de ses produits et contribuent à l’économie durable de la région en collaborant avec d’autres producteurs d’ici. De ces collaborations est née, entre autres, une huile aux piments forts 100 % locale du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Les huiles de Tournevent sont dites d’exception, car, tel un bon vin, leur saveur est unique et varie subtilement d’année en année, selon les conditions climatiques propres à leur région boréale. Tournevent vous propose plusieurs recettes santé et conseils.

Apprenez-en plus au tournevent.ca ou via ses médias sociaux!

