Montréal-Nord aura son centre de formation et d’entrepreneuriat

Plusieurs personnalités de Montréal-Nord étaient en visite hier au Digihub de Shawinigan, pôle regroupant plusieurs entrepreneurs et startups de la région. L’objectif étant de s’inspirer de ce modèle à succès pour le futur centre de formation et d’entrepreneuriat de l’arrondissement.

« Nous souhaitions faire du repérage, afin de constater quelles ont été les pratiques gagnantes ici à Shawinigan, assure la mairesse Christine Black. C’est un endroit qui ressemble à ce que l’on veut faire à Montréal-Nord. »

Créés respectivement en 2012 et 2014, le centre d’entrepreneuriat Alphonse-Desjardins et le DigiHub de Shawinigan ont réussi le tour de force de redresser l’économie locale alors qu’elle était au plus mal. Plusieurs entreprises s’entraident et travaillent désormais sous le même toit, une ancienne usine à coton dotée d’une très grande superficie.

« Nous voulions lutter contre l’exode de nos jeunes et les incite à entreprendre ici, explique Maude Labrosse, directrice générale adjointe du DigiHub. La clé de notre succès, c’est la collaboration, nous avons incités les startups à s’entraider plutôt qu’à être systématiquement en compétition. »

Dans le cadre de son plan de développement économique, Montréal-Nord cherche donc à s’inspirer de ce modèle ayant aidé des entreprises à succès à se créer, certaines employant désormais plus d’une quarantaine de personnes.

« Ça fait à peu près un an qu’on réfléchit à ce centre de formation et d’entrepreneuriat, assure la mairesse. Tout comme Montréal-Nord, Shawinigan est un territoire qui était considéré comme dévitalisé sur le plan économique, et la ville a réussi à se stabiliser grâce au DigiHub et au centre Alphonse-Desjardins. »

Pour Jean-François Gosselin, directeur général de la Corporation de développement économique et communautaire (CDEC), l’organisme pilotant ce projet, Montréal-Nord dispose des ressources nécessaires pour devenir un véritable pôle économique de l’est.

« Nous avons un bassin de résidents nords-montréalais qui peuvent occuper des emplois, et de l’autre côté, nous avons des entreprises qui cherchent à recruter, explique-t-il. Comme à Shawinigan, nous voulons miser sur nos forces locales pour ne pas être obligés d’aller puiser à l’extérieur. »

Un projet toujours à l’étude

« Une étude de faisabilité a été lancée, et nous saurons fin mai ou début juin si l’idée est réalisable ou non, et dans quelles conditions », explique Jean-François Gosselin.

Pour évaluer la possibilité de mettre en place ce projet, la CDEC a reçu une subvention de plus de 100 000 dollars de la part de l’arrondissement. Le futur centre prévoit un volet axé entrepreneuriat et un autre plus axé formation. Une aide permanente sera en outre fournie pour le démarrage d’entreprise.

« Ce qui est très positif, c’est de constater que plusieurs acteurs locaux sont mobilisés autour du projet et le soutiennent, souligne M. Gosselin. Notre visite à Shawinigan nous a permis de ressouder les liens et notre vision commune. »