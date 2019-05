Un vent de jeunesse au conseil d’arrondissement de Lachine

Sept jeunes âgés de 15 à 25 ans de l’arrondissement de Lachine formeront le premier Conseil Jeunesse de Lachine (CJL) afin de représenter leur génération auprès des élus.

Annoncé la semaine dernière, le CJL sera composé d’étudiants lachinois provenant de différents milieux scolaires et qui auront l’occasion de s’initier au monde de la politique en s’impliquant dans le développement de leur communauté.

«Représenter les jeunes auprès du conseil d’arrondissement, c’est quelque chose qui vient nous toucher droit au cœur, à mes collègues et moi, a partagé lors de la dernière séance du conseil Philippe Brunet, étudiant en thérapie du sport à l’Université Concordia. Nous avons tous été élevés à Lachine et nous travaillerons avec le même but, celui d’élever l’arrondissement à son meilleur. »

Les nouveaux membres, qui représenteront la diversité culturelle et sociale de leur génération, se réuniront une fois par mois, de façon volontaire, afin d’émettre des recommandations et d’organiser des événements et activités diverses.

«Avec tout ce qui se passe au Québec, plusieurs d’entre nous sont concernés par l’avenir de notre planète, a indiqué Camila Cabarcas-Arrieta, étudiante à l’école secondaire Dorval-Jean XXIII. Je suis là pour représenter l’aspect environnemental auprès du conseil.»

Démocratie participative

Par l’entérinement de ce nouveau conseil, la mairesse de Lachine, Maja Vodanovic, tenait à engager plus de jeunes dans une démocratie participative. «Notre engagement citoyen n’est pas simplement de voter une fois aux quatre ans, mais de participer pour rendre la démocratie riche et puissante, a-t-elle mentionné. Nous voulons donc entendre nos jeunes et travailler avec eux.»

Le conseiller d’arrondissement Younes Boukala, qui faisait partie du comité de sélection des candidats, a ajouté que cette initiative sera un élément important qui apportera une vision jeune lors des prises de décisions.

Leurs mandats leur permettront de faire entendre leurs opinions pendant une à deux années. Ceux-ci pourraient être renouvelés pour un maximum de quatre ans.

Membres du Conseil Jeunesse de Lachine