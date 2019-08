La magie des livres sera au rendez-vous lors du nouveau Festival de littérature jeunesse de Montréal (FLJM), qui s’installera au parc de la Marina d’escale de Lachine. Une foule d’activités gratuites rendront le monde des mots accessible aux jeunes lecteurs.

Des chapiteaux seront montés dimanche pour accueillir une douzaine d’exposants. Plusieurs éditeurs jeunesse québécois seront présents, en plus des représentants de librairies locales, dont la librairie Les Passages de la rue Notre-Dame.

«On veut que l’événement soit le plus rassembleur possible, partage Ariane Leduc, secrétaire de l’organisme organisateur Page par Page. Il y a déjà beaucoup d’événements littéraires pour le public adulte. Nous voulions faire une plus grande place pour la jeunesse. Et à Lachine, près de l’eau, ce sera l’endroit idéal pour conjuguer la lecture et l’ambiance de détente du parc.»

Une zone sera réservée pour des ateliers tout au long de la journée. Il sera possible d’apprendre à manier différents arts, tels que la poésie urbaine du slam et la création de bandes dessinées japonaises de type manga.

Par ailleurs, les membres de la troupe de théâtre pour enfants Les MiniMalices présenteront à 10h la pièce Au bout du conte. Des lectures de contes débuteront ensuite dès 11h, puis des conférences seront offertes pour toute la famille.

Talents d’ici

Premier festival montréalais de littérature dédié entièrement à la jeunesse, le FLJM vise également à faire rayonner les auteurs et éditeurs d’ici.

«Plusieurs connaissent du succès à l’international, indique Mme Leduc. Nous avons le goût de faire connaître les talents d’ici et de partager ces nombreux livres de qualité. La lecture, c’est le moment d’arrêt dans nos vies de fou, où on prend du temps pour nous.»

Avec une programmation qu’elle considère comme «alléchante» et une réaction positive sur leurs réseaux sociaux, la passionnée de littérature et son équipe espèrent pouvoir attirer près de 3000 visiteurs durant la journée.

«Nous nous sommes efforcées de concevoir une programmation diversifiée pour plaire à toutes les tranches d’âge, explique la cofondatrice de Page par Page Valérie Léger.»

L’organisme prévoit déjà répéter l’expérience dès l’an prochain. Selon le succès de cette première édition, le festival pourrait même être prolongé sur deux journées.

Autres activités

9h: Ouverture du festival avec la chroniqueuse Manal Drissi

12h: Rencontre avec le comédien et porte-parole du festival Simon Boulerice

14h: L’illustrateur Jacques Goldstyn présente son métier

15h: Lecture d’albums jeunesse par le poète Baron Marc-André Lévesque

Pour plus d’infos sur la programmation, cliquez ici.