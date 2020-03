Coronavirus: les cloches de Montréal sonnent à l’unisson

Les cloches des églises de Montréal ont retenti à l’unisson pendant 10 minutes sur le coup de midi, dimanche, afin de réconforter les croyants en cette période de pandémie de coronavirus.

Lancée par l’archevêque de Montréal, Monseigneur Christian Lépine, et l’évêque auxiliaire de Québec, Monseigneur Marc Pelchat, cette initiative se poursuivra tous les dimanches jusqu’à Pâques, le 12 avril prochain.

«En ce temps de carême, cette initiative est une façon de démontrer notre solidarité et notre fraternité avec les personnes, les familles, surtout les plus fragilisées, avec les malades et leurs proches, et valoriser également le dévouement du personnel de la santé et de tous ceux qui veillent à la sécurité et au bien-être de notre ville», a fait savoir Mgr Lépine par communiqué.

Tous les lieux de culte sont actuellement fermés au Québec en raison des mesures de confinement visant à freiner la propagation de la COVID-19.

Vu les circonstances exceptionnelles causées par le coronavirus, les autorités religieuses se sont rabattues sur internet afin de rejoindre les fidèles.

L’archevêché de Montréal présente notamment sur le web une messe quotidienne enregistré en direct depuis la Basilique-Cathédrale Marie-Reine du Monde.