Environnement: transformer 2021 en une année verte

Être plus écologique pourrait faire partie des résolutions et des objectifs en cette année qui commence.

Et les militants du monde entier appellent toutes les populations à envisager d’améliorer leurs relations avec la ­Terre en 2021. Car, il est bon rappeler que l’année dernière, nous avons été bombardés de rapports et de reportages sur la pollution, le déclin de la faune, les changements climatiques et d’autres problèmes environnementaux.

En tant qu’individus, nous pouvons souvent nous sentir découragés et impuissants face à ce que nous pouvons faire. Cependant, avec de petits changements, chacun peut faire sa part de manière modeste, mais significative, et souvent économiser de l’argent au passage.

« ­La crise climatique peut sembler accablante, surtout face à des politiciens et des entreprises qui peuvent être réticents à apporter les changements nécessaires. C’est pourquoi il est si important de se joindre à votre communauté locale », a déclaré ­Rachel ­Kennerley, militante pour le climat chez les ­AmiEs de la ­Terre, à ­MWN.

Comme ­Mme ­Kennerley l’a expliqué, le changement individuel est une excellente porte d’entrée vers un changement mondial.

« ­Vous pouvez vous soutenir mutuellement pour apporter des changements dans votre propre vie et commencer à faire campagne pour une action locale qui peut faire partie d’un vaste réseau de changement à travers le monde. »

Selon les ­Ami(e)s de la ­Terre, l’un des enjeux qui pourrait définir 2021 est l’utilisation de l’énergie verte.

« ­Vous pouvez vous assurer que l’énergie que vous utilisez est aussi propre que possible. Vous pouvez arrêter de financer directement les combustibles fossiles en passant à un fournisseur d’énergie qui garantit d’offrir de l’énergie renouvelable à 100 %, et qui est exempte de charbon, de nucléaire et de fracturation », a déclaré l’organisation.

« ­Plusieurs d’entre nous pourraient probablement vivre avec moins d’objets dans nos vies. Malheureusement, nous sommes programmés à penser que pour nous sentir bien, il faut obtenir quelque chose de nouveau. Essayez d’acheter (et de vendre) vos articles de seconde main sur des sites comme ­Shpock, ­Gumtree et eBay. »

Mais si vous en avez les moyens et que vous voulez acheter des produits neufs, « investissez dans des meubles, des vêtements et des chaussures de meilleure qualité. Ils peuvent coûter plus cher au départ, mais ils seront moins chers à long terme. Essayez de réparer plutôt que de remplacer ; cela peut également être bénéfique pour votre portefeuille et pour la planète ».

Trois actions pour avoir une année 2021 plus écologique

1 – Pensez local en ce qui concerne les livraisons

Si vous le pouvez, commandez auprès de petits fournisseurs locaux et biologiques pour réduire les émissions et les pesticides liés à votre épicerie hebdomadaire. Cela aidera également à maintenir à flot les entreprises indépendantes.

2- Choisissez des produits qui protègent les personnes et la planète

Les vaporisateurs antibactériens, les lingettes et le gel pour les mains ont été essentiels pour assurer notre sécurité tout au long de 2020, mais ils impliquent également de lourds déchets de plastique. À moins que vous ne fassiez partie d’un groupe à haut risque et que vous ayez besoin d’un ­EPI spécialisé, choisissez un masque facial lavable et réutilisable ou essayez d’en fabriquer un à la maison. Dans la mesure du possible, remplissez les vaporisateurs antibactériens dans des stations de recharge et conservez une grande bouteille de désinfectant pour les mains pour remplir vos propres bouteilles de gel pour les mains plutôt que d’en acheter une nouvelle à chaque fois.

3 – Prenez soin du ­bien-être de la planète tout en prenant soin du vôtre

Votre routine de soins personnels n’a pas besoin de nuire à la ­Terre. Recherchez des produits de beauté, des soins de la peau et personnels qui utilisent des ingrédients biologiques et issus de sources durables et des emballages recyclables. Vous pouvez également faire le passage des produits liquides aux barres. Qu’il s’agisse de savon, de shampoing ou de nettoyant pour le corps, le passage des bouteilles aux barres peut réduire considérablement la quantité de plastique à usage unique d’un ménage. Les barres solides contiennent également beaucoup moins d’eau que les produits distribués à partir de bouteilles en plastique, ce qui les rend plus économiques. En optant pour des barres emballées au minimum, vous pouvez réduire encore plus votre impact environnemental.



Trois questions à…

Rachel Kennerley, militante pour le climat chez les ­AmiEs de la ­Terre

1 – Comment démarrer l’année 2021 de manière verte ?

Faire des changements dans votre propre vie est un excellent moyen de commencer à faire votre part pour résoudre la crise climatique, et à mesure que de plus en plus de gens le font, cela commence à avoir un impact important. Il faut se rappeler cependant que résoudre la crise climatique n’est pas seulement le fait de changements et de sacrifices individuels.

Cette année, nous avons vraiment besoin de voir les bonnes décisions pour la planète être prises par les gouvernements du monde entier. C’est pourquoi les ­AmiEs de la ­Terre travaillent avec des personnes comme vous dans des communautés du monde entier pour faire campagne pour un grand changement.

2- Comment commencer à vivre une vie plus respectueuse de l’environnement ?

Avec le confinement en place dans le monde entier, il vaut la peine de réfléchir aux changements que vous pouvez apporter depuis votre domicile. Cela pourrait commencer par déplacer votre compte bancaire vers un compte qui fait du bien au monde. Par exemple, des banques comme ­Triodos n’investissent que dans des industries et des projets qui aident à arrêter la dégradation du climat et bénéficient aux communautés locales. Vous pouvez également passer à un fournisseur d’énergie plus verte. Cela aidera à accélérer l’abandon des combustibles fossiles.

3 – Un autre conseil ?

Pour beaucoup d’entre nous, pouvoir accéder à la nature pendant le confinement est une bouée de sauvetage. Nous avons également vu des communautés partout se rassembler pour veiller les unes sur les autres. Garder ces deux choses au premier plan à l’avenir sera un excellent moyen de vivre une vie plus respectueuse de l’environnement et de soutenir les personnes les plus touchées par les problèmes environnementaux et la crise de la ­COVID-19. Joignez les gens de votre région qui veulent également aider la planète. Les groupes locaux des ­AmiEs de la ­Terre sont un excellent point de départ.

« ­Utilisez votre voix et ­faites-vous entendre. L’année 2021 sera une année clé pour l’action climatique. » – Rachel ­Kennerley, militante pour le climat chez les ­AmiEs de la ­Terre

C’est le moment idéal pour contacter les dirigeants locaux où vous vivez et entamer une conversation sur les changements que vous souhaitez voir pour lutter contre la crise climatique.

Joindre d’autres personnes autour de vous qui souhaitent également aider à sauver la planète en fera une tâche moins ardue. Il vaut donc la peine de vérifier quels groupes d’actions locales sont déjà formés dans votre région. S’il n’y en a pas, cette année est idéale pour former un nouveau groupe d’action climatique.