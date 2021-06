COVID-19: le nombre de nouveaux cas repart à la baisse

Alors que la plupart des régions du Québec se préparent à passer en zone jaune, lundi, la province enregistre, dimanche, une diminution des nouvelles infections à la COVID-19 et des hospitalisations dans le cadre du bilan quotidien de la pandémie. On recense 151 nouveaux cas, soit 31 de moins que la veille ainsi que 215 hospitalisations, 12 de moins qu’au bilan de samedi.

De ce nombre, 58 personnes sont aux soins intensifs, une de moins qu’hier. Quelque 18 837 prélèvements pour fins de dépistage ont été réalisés le 11 juin. La veille, 20 329 prélèvements avaient été effectués.

Le bilan quotidien de la pandémie fait également état de deux nouveaux décès, mais aucun au cours des 24 dernières heures. Les deux nouveaux décès sont survenus entre le 6 et le 11 juin.

Un total de 102 325 doses de vaccin administrées s’ajoutent au bilan de la pandémie au Québec, soit 97 000 dans les dernières 24 heures et 5 325 avant le 12 juin, pour un total de 6 697 703 doses administrées dans la province. Hors-Québec, ce sont 13 979 doses au total qui ont été administrées, pour un total cumulé de 6 711 682 doses reçues par les Québécois.

La région de Montréal demeure la plus affectée au Québec avec 62 nouvelles infections à la COVID-19. La Montérégie (+25) et Chaudière-Appalaches (+17) sont les deux autres régions les plus touchées.

En zone jaune

Rappelons que la région de Montréal passera en zone jaune dès lundi. La pratique des sports en extérieur sera également autorisée, et il sera permis pour deux personnes d’adresses différentes de se rencontrer à l’intérieur. Dès lundi, les bars pourront ouvrir leurs terrasses, et accueillir des clients à l’intérieur.

Le gouvernement du Québec espère par ailleurs que l’entièreté de la province passera en zone verte d’ici deux semaines. Dans les régions de cette couleur, comme la Gaspésie et la Côte-Nord, il est possible pour des personnes de trois résidences différentes de se rencontrer à l’intérieur. Il est aussi possible de pratiquer des sports à l’intérieur.

Au fil des semaines, les mesures sanitaires imposées en zone jaune et verte pourraient être assouplies, a indiqué le directeur national de la Santé publique, Horacio Arruda.