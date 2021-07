Finale de la coupe Stanley: la SQ en renfort pour prévenir les débordements potentiels

Alors que les Canadiens de Montréal font face à l’élimination, le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) se prépare à intervenir en cas de débordements. Des agents de la Sûreté du Québec (SQ) seront sur place en renfort, notamment «pour assurer la sécurité du public et maintenir la paix sociale sur le terrain».

«Il s’agit d’une pratique courante dans le cas d’événements d’envergure», rappelle le SPVM dans un courriel à Métro.

Sans révéler sa stratégie, le SPVM explique que sa visibilité sera augmentée ce soir afin d’intervenir en cas de débordements. On retrouvera 2000 policiers sur place selon les informations obtenues par le Journal de Montréal.

Des déploiements sont notamment prévus aux abords du Centre Bell, mais aussi à d’autres endroits du centre-ville. Une attention particulière sera également accordée au Vieux-Montréal, où des actes de violence ont éclatés au cours des derniers mois.

Lors des dernières parties des Canadiens, des agents spécialisés et même des polices montées étaient présents aux alentours du Centre Bell.

Appel au civisme

Appelée à commenter ce potentiel match ultime du Tricolore lors d’un point de presse, la mairesse de Montréal Valérie Plante a confirmé que le SPVM sera prêt à intervenir «en cas de besoin».

«On veut que ce soit festif, on veut envoyer [aux Canadiens] une bonne dose d’énergie, on ne veut pas fracasser des vitrines et rendre cela encore plus difficile pour nos commerçants», indique-t-elle.

«On est fiers, on est contents, on vient de sortir d’une pandémie, les Canadiens sont rendus en finale, je pense qu’on veut se donner un bel été, et le lendemain être fier de nous et se dire que ça s’est bien passé.» Valérie Plante, mairesse de Montréal

Elle incite les partisans à se rendre dans les lieux prévus pour les visionnements en plein air. Un site est installé dans le Quartier des spectacles. Un autre se trouve dans l’Esplanade du Stade Olympique, pour lequel une réservation est nécessaire.

«Je veux m’assurer qu’il n’y ait pas de casses, que ça se passe bien et que les gens se sentent en sécurité. De là l’importance d’assister au match idéalement dans des lieux prévus en conséquence», explique-t-elle.

Avant les Canadiens, la dernière équipe canadienne à avoir atteint la finale de la coupe Stanley est les Canucks de Vancouver, en 2011. Leur élimination en sept parties avait été la scène d‘une émeute menant à du grabuge important.

Si les Canadiens remportent le quatrième match de la série, prévu à 20h, un cinquième affrontement est prévu à Tampa Bay mercredi.

Avec la collaboration de Katrine Désautels