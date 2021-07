Les inscriptions au «loto-vaccin» ouvertes

Le «loto-vaccin», annoncé par le gouvernement de Québec comme une solution incitative à la vaccination pour les 18-39 ans, ouvre ses portes dimanche 25 juillet. Il est désormais possible de s’inscrire et de remporter des prix en argent et bourses d’études atteignant deux millions de dollars. Le site d’inscription semble surchargé en avant midi.

Tous les vendredis du 6 août au 27 août des tirages hebdomadaires auront lieu. Ces tirages permettent de concourir à des prix de 150 000$ en argent pour les adultes de 18 ans et plus et deux bourses de 10 000$ pour les 12-17 ans (enfants). Pour être éligible à ce tirage, il faut avoir reçu une première dose de vaccin minimum.

Respectivement 600 000$ en argent et 80 000 $ en bourses d’études seront distribués pendant les quatre tirages hebdomadaires de ce «loto-vaccin».

Le 3 septembre sera le tirage pour les grands prix adultes et enfants. Ce concours est réservé aux personnes ayant été vaccinées avec deux doses. «La première dose doit avoir été reçue avant le 3 août et la deuxième dose avant le 31 août inclusivement», mentionne le concours.

Les plus de 18 ans vont concourir pour un prix d’un million de dollars. Les plus jeunes, eux, vont concourir pour seize bourses d’études de 20 000 $ chacune. «Pour les jeunes de 14 ans et moins, l’inscription au tirage doit être faite par son titulaire de l’autorité parentale», est-il indiqué dans les conditions du concours.

D’après le site du Concours «Gagner à être vacciné», une seule inscription est requise pour être éligible à tous les tirages de votre catégorie d’âge.

Le calendrier du «loto-vaccin».

Les inscriptions prennent fin la veille d’un tirage, à 23h59. Les noms des gagnants sont dévoilés le mardi suivant le tirage, à 13 h, soit le 10 août pour ce premier tirage hebdomadaire. Pour les prix finaux du 3 septembre, les gagnants seront dévoilés le jour même.

Ce «loto-vaccin» distribuera au final 2M$ à des personnes vaccinées du Québec. Des cas particuliers de vaccination peuvent survenir mais l’on peut être éligible au concours si :

On a reçu le vaccin au Québec

On a eu un diagnostic confirmé de la COVID-19 et reçu une dose de vaccin

On a reçu un vaccin reconnu par Santé Canada à l’extérieur du Québec et fait reconnaître l’administration de ce vaccin.

Méthode controversée ?

Ce «loto-vaccin» suit une tendance, surtout aux États-Unis, à vouloir offrir des incitatifs à la vaccination, allant de la bière aux armes à feu. Cette méthode, bien intentionnée, pourrait toutefois être contre-productive selon une analyse publiée dans La Conversation.