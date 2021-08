COVID-19: 563 nouveaux cas et aucun nouveau décès

Le Québec recense 563 nouveaux cas de COVID-19 et aucun nouveau décès lié à la pandémie, dimanche. La veille, on avait enregistré 527 nouvelles infections et deux nouveaux décès. On rapporte également trois hospitalisations additionnelles pour un cumul de 90. Un total de 30 personnes sont aux soins intensifs.

Quelque 18 339 tests de dépistage ont par ailleurs été effectués. Le ministre de la Santé du Québec, Christian Dubé a rendu ces données publiques sur son compte Twitter en début d’après-midi.

«On continue de surveiller de très près les nouvelles hospitalisations dans toutes les catégories d’âge. Il faut profiter des prochains jours pour aller chercher ses 2 doses et ainsi être le plus possible à l’abri des variants à l’automne», a-t-il indiqué.