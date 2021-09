COVID-19: moins de nouveaux cas, mais plus d’hospitalisations

Les plus récentes données sur la pandémie au Québec font état de 530 nouveaux cas de COVID-19, en date du 5 septembre. Ce sont 248 infections de moins par rapport au bilan présenté par Santé Québec dimanche. En date du 5 septembre, on recense toutefois 160 hospitalisations, soit 11 de plus que la veille.

60 personnes sont aux soins intensifs en lien avec la pandémie, soit trois de plus qu’hier. Santé Québec ne déplore aucun nouveau décès.

Une proportion de 79 % des 530 nouveaux diagnostics de COVID-19 rapportés lundi ont été donnés à des personnes non vaccinées ou ayant reçu une première dose, il y a moins de 14 jours.

En contrepartie, près de 21 % des 530 nouveaux diagnostics rapportés lundi ont été donnés à des personnes ayant reçu une deuxième dose de vaccin depuis sept jours ou plus.

Les éclosions actives sont de 307 et 16 394 analyses de la COVID-19 ont été effectuées.

Montréal, terre d’inquiétude

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, avait anticipé cette hausse de cas et d’hospitalisation sur le territoire québécois le 31 août dernier. Il mentionnait toutefois que le grand Montréal enregistrerait plus de hausse que les autres régions. «On va avoir une hausse surtout à Montréal et Laval», soulignait-il après avoir reçu le rapport de l’Institut national d’excellence en santé et services sociaux (INESSS).

Au 3 septembre, la région de Montréal enregistrait 294 nouveaux cas.

Plus récemment, le ministre s’enthousiasmait, sur une publication twitter, de voir que la vaccination avait des effets réels sur les hospitalisations.

Le risque d’infection pour une personne non vaccinée est 8,9 fois plus important que pour une personne pleinement vaccinée. Le risque d’hospitalisation est quant à lui 29,5 fois plus élevé pour une personne non vaccinée par rapport à une personne ayant reçu deux doses de vaccin, selon les données de Santé Québec.