Élections fédérales 2021: Suivez le débat des chefs en français

À 12 jours de la fin de la campagne électorale fédérale 2021, le deuxième et dernier débat en français a lieu à partir de 20h au Musée canadien de l’histoire à Gatineau. Le débat en anglais se déroulera jeudi soir.

Les cinq chefs de partis présents sont Yves-François Blanchet (Bloc québécois), Erin O’Toole (Parti conservateur du Canada), Annamie Paul (Parti vert du Canada), Jagmeet Singh (Nouveau Parti démocratique) et Justin Trudeau (Parti libéral du Canada).

Ceux-ci vont confronter leurs idées et visions selon les thèmes suivants: le coût de la vie et les finances publiques, les Autochtones, l’identité et la culture, la justice et les affaires étrangères, l’environnement ainsi que la pandémie et la santé.

Suivez ci-bas la couverture de Métro.