Débat: l’environnement mis en avant grâce à Charles, 11 ans, puis tension sur l’identité québécoise

Jagmeet Singh, Annamie Paul, Yves-François Blanchet, Justin Trudeau et Erin O'Toole à leur arrivée au débat des chefs lors des élections fédérales 2021.

La deuxième joute électorale en français entre les chefs de partis fédéraux a permis de mettre en lumière le thème de l’environnement, au Musée canadien de l’histoire, à Gatineau. Charles Leduc 11 ans, de Saint-Clet, s’inquiète de son avenir et de celui de ses enfants. Plus tard, un moment de tension est venu pimenter le débat, jusqu’ici courtois, entre Justin Trudeau et Yves-François Blanchet sur la question de l’identité québécoise.

Charles a profité de ce dernier débat en français pour demander la position claire des partis concernant l’utilisation des énergies fossiles. C’est dire que chaque parti a une stratégie différente dans l’atteinte des réductions de Gaz à effet de serre (GES), 30 % pour le Parti conservateur, 40 % pour le Parti libéral, 50 % pour le Bloc québécois ainsi que le Nouveau Parti démocratique et 60 % pour le Parti vert.

Le premier ministre sortant prône une lutte aux changements climatiques par la transition. Il assure que son plan est ambitieux. «On va plafonner les émissions de CO2 du secteur gazier et pétrolier et les réduire jusqu’à zéro. La transition ne peut se faire du jour au lendemain, mais dans les années à venir. La réalité, c’est qu’il faut se fier aux experts qui disent que le programme vert des libéraux est le meilleur.»

Jagmeet Singh est le plus direct envers le passif de M. Trudeau. «En 6 ans, vous avez le pire bilan du G7, il faut prendre des décisions sérieuses. Grand parleur, petit faiseur», tacle-t-il. Le Nouveau parti démocratique (NPD) s’engage à donner un avenir brillant au Canada en stoppant les subventions aux énergies fossiles et en électrifiant les transports.

Charles Leduc 11 ans, de Saint-Clet en Montérégie.

Le chef conservateur, Erin O’Toole, se fixe comme ambition l’atteinte des objectifs de Paris. Celui-ci soutient que la réduction des GES et la production de pétrole sont compatibles, si on a des programmes sur la carboneutralité notamment pour l’ouest canadien. «Nous allons mettre un prix sur le carbone, créer un compte d’épargne personnel sur le carbone et agir sur la séquestration du carbone.»

La voiture du conte de fée va se transformer en citrouille, bientôt. Il est impossible de réduire les GES en augmentant l’extraction, la production et l’exportation de pétrole. Il y a manière de créer plus de richesse, de faire plus et mieux, en investissant dans les énergies vertes de nos régions Yves-François Blanchet, chef du Bloc québécois

Sur le climat, Annamie Paul du Parti vert se place comme un parti à part car «c’est impossible d’investir dans les forages ou les oléoducs et en même temps atteindre des cibles climatiques.» Celle-ci désengagerait le fédéral de toute implication vers ces secteurs fossiles, «l’avenir au Canada, c’est l’énergie renouvelable.»

En matière de changement climatique le Canada est un mauvais élève, lance le chef bloquiste, Yves-François Blanchet. «Ce n’est pas en investissant dans l’industrie pétrolière ou dans un tuyau qui transporte du pétrole [Transmountain] qu’on peut prétendre à réduire les émissions de GES.» Le Bloc pense qu’un plafond de production est plus favorable qu’un plafond d’émissions, et celui-ci réduirait d’année en année. M. Blanchet se dit même prêt à financer l’Alberta pour qu’elle accélère sa transition énergétique.

«Vous n’avez pas l’unanimité sur le Québec»

Sur un segment du débat consacré à l’identité Autochtone, Justin Trudeau a vivement réagi à une offensive du chef bloquiste. «S’il ne faut pas dire aux nations Autochtones quoi dire ou quoi penser, pourquoi dit-il à la nation québécoise quoi faire et quoi penser ?»

Parce que je suis Québécois, je suis fier Québécois, j’ai toujours été Québécois, je serai toujours Québécois, […] vous n’avez pas l’unanimité sur le Québec. On est plusieurs à représenter le Québec à la Chambre des communes […] Non, vous ne m’accuserez pas de pas être Québécois M. Blanchet. Justin Trudeau, chef du Parti libéral

À l’image de la phrase, «vous n’avez pas le monopole du cœur» lancée en 1974 par Valéry Giscard d’Estaing à François Mitterrand lors du débat de la présidentielle française, Justin Trudeau a lancé à son homologue «vous n’avez pas l’unanimité sur le Québec». Les deux protagonistes sont actuellement en tête des sondages au Québec.

Consensus sur l’immigration comme solution à la pénurie de main-d’œuvre

Le thème de la pénurie de main d’œuvre a vu les chefs de partis se rejoindre sur l’une des solutions qui est l’immigration. Si M. Blanchet aimerait une plus grande ouverture à l’immigration «sous réserve d’une capacité d’intégration», M. Trudeau mise sur des incitatifs à l’embauche pour la relance économique post-pandémie. Du côté de M. O’Toole, le Québec obtiendrait plus de pouvoir en matière d’immigration pour attirer les travailleurs, particulièrement agricoles. «Immigration, formation, coordination, collaboration» sont les mots d’ordre de Mme Paul.

L’autre donnée où, cette fois-ci, les chefs ne se sont pas entendus concerne la sauvegarde des programmes d’urgences comme la Prestation canadienne de la relance économique (PCRE) qui est vu par certains comme un incitatif à «rester chez soi». Le NPD, le Parti vert et le Parti libéral sont d’avis qu’il faut la maintenir. Le Bloc québécois est plus mesuré puisqu’il souhaite la suspendre sauf pour le secteur de la culture et des arts, tandis que le Parti conservateur veut abroger ces programmes «pour arrêter les dépenses», mais envisage de les sauvegarder en cas de 5e vague.

Jeudi soir fera place au seul débat en anglais de la campagne où les thèmes abordés tourneront autour de l’accessibilité, du climat, du «leadership», de la réconciliation et de la reprise post-COVID.