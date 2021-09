COVID-19: 821 nouvelles infections et trois nouveaux décès au Québec

On enregistre 821 nouvelles infections à la COVID-19 au Québec, samedi, selon les plus récentes données rendues publiques par le ministère de la Santé. La moyenne sur sept jours est de 751 nouveaux cas quotidiennement. On déplore par ailleurs trois nouveaux décès et 264 personnes hospitalisées, soit deux de plus que la veille. Quelque 89 personnes sont aux soins intensifs en lien avec la pandémie, six de moins qu’au bilan de vendredi.

On recense par ailleurs 508 éclosions actives, une de moins qu’hier. Une proportion de 88% de la population québécoise âgée de 12 ans et plus a reçu une première dose de vaccin contre la COVID-19 alors que 82% de la population a été pleinement vaccinée.

Le ministère de la Santé du Québec évalue que le risque d’infection à la COVID-19 d’une personne non vaccinée est 8,9 fois plus élevé que pour une personne adéquatement vaccinée. Le risque d’hospitalisation est quant à lui 34,5 fois plus important pour une personne n’ayant pas été vaccinée.

Sur son compte Twitter, le ministre de la Santé du Québec, Christian Dubé a souligné que près de 21 000 doses de vaccin (19 662) contre la COVID-19 ont été inoculées, en date du 17 septembre, dont plus de 1000 doses aux travailleurs de la santé.

«Mais il faut continuer. Il n’est jamais trop tard pour se faire vacciner, c’est la meilleure façon de se protéger et de protéger les autres», a-t-il rappelé.

Quelque 609 des 821 personnes ayant reçu un diagnostic de COVID-19 en date du 17 septembre, soit une proportion de plus de 74%, étaient non vaccinées ou avaient reçu une première dose il y a moins de 14 jours. Près de 20% des nouveaux cas sont liés à des personnes ayant reçu une deuxième dose il y a sept jours ou plus.