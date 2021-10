Parc de la Promenade-Bellerive: Plante veut un accès sécuritaire pour les baigneurs

Le parc de la Promenade-Bellerive, dans l’arrondissement Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, pourrait bientôt accueillir de nouveaux aménagements advenant une victoire de Projet Montréal aux élections municipales du 7 novembre. La mairesse sortante de Montréal, Valérie Plante s’est engagée à y créer, dès l’été 2022, un accès à l’eau et à la baignade sécuritaire. Le plan inclut aussi l’ajout d’une buvette et d’un café à cet endroit.

«Nos ambitions pour le parc Promenade-Bellerive sont liées à un désir profond de permettre à tout le monde dont les familles de pouvoir pleinement profiter des aménagements du parc. On a envie que ça soit plus agréable et beaucoup plus sécuritaire», fait valoir Mme Plante en point de presse, dimanche matin.

On ignore pour le moment combien coûteraient ces aménagements.

Mme Plante précise qu’il s’agit d’effectuer des «aménagements de base» afin de rendre la plage de galets plus accessible, agréable et sécuritaire. La cheffe de Projet Montréal souhaite qu’une délimitation soit ajoutée dans l’eau, comme cela a été fait récemment lors de l’aménagement de la plage de Verdun, afin de créer une zone où la baignade serait surveillée.

Les activités nautiques non-motorisées seraient également rendues possibles.

La mairesse sortante affirme par ailleurs que la qualité de l’eau permettrait la baignade à cet endroit et qu’une surveillance en continue serait effectuée advenant la réalisation du projet.

«On a fait plusieurs tests au cours des dernières années parce qu’on veut que la qualité de l’eau soit au rendez-vous et c’est concluant. Si par exemple, après de grandes pluies, on voit que ce n’est pas une bonne journée pour se baigner, ce sera indiqué», indique Mme Plante.

Projet Montréal souhaite également développer une «importante programmation culturelle et récréosportive» de concert avec la Société d’animation de la Promenade-Bellerive.

Rappelons qu’au cours des dernières années, la Halte-Bellerive, un nouvel espace public a été aménagé dans le secteur du parc riverain. Un tronçon de la rue Bellerive a été transformé en une aire de repos avec du mobilier de détente, des brumisateurs, des jeux ainsi qu’un marché fermier. Ces aménagements ont d’ailleurs fait l’objet de critiques de certains citoyens, cet été, notamment en raison de leur coût.