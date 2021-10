COVID-19: 679 nouveaux cas et huit hospitalisations de plus au Québec

Le Québec présente un bilan relativement stable pour ce qui est des nouveaux cas de COVID-19, samedi, alors qu’on recense 679 nouvelles infections, trois de plus que la veille. Il est à noter, toutefois, que les travailleurs de la santé ont effectué 31 437 tests de dépistage le 14 octobre, soit 2463 de moins que la journée précédente. Samedi dernier, on avait recensé 602 nouveaux cas au Québec. La moyenne sur sept jours est de 573 infections par jour.

Une proportion de 64% des nouveaux cas du jour sont reliés à des personnes non vaccinées ou ayant reçu une première dose de vaccin il y a 14 jours ou moins. En comparaison, cette proportion se chiffrait à 76,6% il y a une semaine.

Près d’un tiers (32,3%) des personnes ayant reçu un diagnostic d’infection à la COVID-19, en date du 15 octobre avaient reçu une deuxième dose il y a au moins sept jours. Ce taux était de 21% samedi dernier.

Le nombre de Delta estimés pour la semaine du 24 septembre au 2 octobre est de 94,7%.

On note huit hospitalisations liées à la pandémie de plus au Québec, samedi, avec un cumul de 309. De ce nombre, 78 personnes sont aux soins intensifs, un patient de moins qu’hier.

On déplore trois décès de plus dans la province, ce qui porte le bilan de la pandémie à 11 440 morts depuis mars 2020. Les éclosions actives sont en légère hausse (+3) avec un cumul de 507.

La campagne de vaccination se poursuit à travers la province alors que 11 508 personnes ont reçu une dose de vaccin, vendredi. De ce nombre, 3905 premières doses ont été administrées ainsi que 7603 deuxièmes doses. La veille, 11 222 personnes avaient été vaccinées.

Neuf personnes âgées de 12 ans et plus sur 10 ont désormais reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID-19 alors que 86% des Québécois sont adéquatement vaccinés.

Le ministère de la Santé du Québec estime que le risque d’infection est 6,8 fois plus élevé pour une personne non vaccinée que pour une personne ayant reçu deux doses. Le risque d’hospitalisation est quant à lui 23,8 fois plus important.