Le candidat d’Ensemble Montréal Dan Kraft se retire

Ensemble Montréal a annoncé ce matin le retrait de Dan Kraft, candidat au poste de conseil d’arrondissement dans le district Claude-Ryan à Outremont.

Il a décidé ce matin de se retirer de la course «d’un commun accord» avec le parti suite aux pressions «d’une campagne de salissage».

Le candidat avait en effet suscité la controverse après que plusieurs de ses anciennes publications remettant en question les changements climatiques et la discrimination envers les Noirs aient refait surface.

M. Kraft s’était excusé début octobre et indiquait avoir « appris de ses erreurs». Le chef d’Ensemble Montréal, en marge d’un point de presse avait par la suite exprimé son mécontentement, précisant que M. Kraft «a le le droit à une deuxième chance et that’s it.»

Dan Kraft est un professeur d’université. Le passage du monde universitaire où le débat et l’échange des idées sont au coeur du quotidien, vers le monde politique n’est pas facile. En politique il y a moins d’interprétation et de nuances. Dan l’a appris à ses dépens et celui de ses proches. Ce matin il m’a annoncé que lui et sa famille ne résistent plus à la campagne de salissage. Je lui souhaite bonne chance dans la suite et le meilleur à sa famille.

Denis Coderre