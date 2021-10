COP 26: les groupes environnementaux auraient dû être consultés, dit l’opposition

Le Québec est No 1 pour le moins de GES en Amérique du Nord.

Seul État avec un plan chiffré pour atteindre sa cible.

Aide NY et le Mass à réduire leur GES avec son électricité propre.

Pour Bonin et Cie, ce sera jamais assez. Et là, ils pleurnichent…https://t.co/nsqyg9PEUV