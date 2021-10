COVID-19: nouveaux cas et hospitalisations en baisse au Québec

Le nombre de nouveaux cas de COVID-19 ainsi que le nombre de personnes hospitalisées en raison de la pandémie sont en baisse au Québec, dimanche. On recense 567 nouvelles infections, 24 de moins que la veille, soit une baisse de 4%. Notons toutefois que 23 376 analyses ont été effectuées afin de compiler ces résultats, 4770 de moins que le jour précédent, une diminution de près de 17%.

La moyenne quotidienne sur sept jours est de 470 nouveaux cas avec un taux de reproduction effectif (Rt) de 0,82. Rappelons que dimanche dernier, on recensait 138 nouvelles infections de moins qu’aujourd’hui, avec un cumul de 429.

Une proportion de 62% des nouveaux cas au bilan de dimanche concernent des personnes non vaccinées ou ayant reçu une première dose il y a moins de 14 jours. Un total de 203 nouveaux diagnostics, représentant une proportion de 36% des nouvelles infections sont liés à des personnes ayant reçu une deuxième dose de vaccin il y a au moins sept jours.

Selon l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), le risque d’infection d’une personne non vaccinée est 5,8 fois plus élevé que pour une personne adéquatement vaccinée. Le risque d’hospitalisation est 20,1 fois plus élevé.

Un cumul de 236 personnes sont à l’hôpital en raison d’une infection à la COVID-19, huit de moins qu’au bilan de samedi. Quelque 62 personnes sont aux soins intensifs, cinq de moins qu’hier. On rapporte par ailleurs un nouveau décès ce qui porte le bilan de la pandémie au Québec à 11 494 morts.

Les éclosions actives sont en augmentation avec un total de 478, huit de plus que la veille.

Samedi, le Québec a atteint le seuil de 87% de la population de 12 ans et plus pleinement vaccinée. Une proportion de 90% a par ailleurs reçu une première dose de vaccin contre la COVID-19.

Au bilan de dimanche, la proportion des hôpitaux de la province qui ne recensent pas de cas de COVID-19 franchit le cap du 50%. Quelque 51,06% des centres hospitaliers ne rapportent aucun cas de COVID-19.