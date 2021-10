Élections municipales: Valérie Plante dévoile ses déclarations fiscales

La mairesse sortante de Montréal, Valérie Plante a rendu publiques, dimanche, ses déclarations fiscales pour les quatre années de son premier mandat et a invité les autres chefs de parti à faire de même, ce que les chefs respectifs d’Ensemble Montréal et Mouvement Montréal, Denis Coderre et Balarama Holness ont refusé de faire jusqu’ici.

«Projet Montréal a toujours fait preuve d’une transparence et d’une éthique irréprochables. Les Montréalais savent qu’avec nous, il n’y a pas de cachettes et qu’ils peuvent avoir l’heure juste. La diffusion de mes rapports d’impôts […] reflète l’intégrité et l’absence de conflit d’intérêts de notre équipe», affirme Mme Plante par voie de communiqué, dimanche.

Le communiqué paru en matinée fait également référence aux activités professionnelles de Denis Coderre entre 2017 et 2021.

Certaines de ces activités seraient «liées à des projets susceptibles de recevoir des dizaines de millions de dollars en fonds publics, tels que la formule électrique ou un futur stade de baseball».

Projet Montréal déplore par ailleurs «qu’à six jours du scrutin, Denis Coderre refuse toujours de dévoiler sa position sur le financement de ces projets».

M. Coderre, qui avait fourni aux médias ses plus récentes informations fiscales lors des campagnes de 2013 et 2017, a jusqu’ici refusé de faire de même pour 2020.

Rappelons que les élus sont notamment tenus de dévoiler, dans les 60 jours suivant leur élection, leurs intérêts dans des entités susceptibles d’obtenir des contrats de la ville ainsi que les emplois occupés au sein d’un conseil d’administration.

Selon La Presse, M. Coderre a assuré dimanche matin en point de presse «qu’une fois élu», les citoyens sauraient «où il a travaillé».

Le chef de Mouvement Montréal, Balarama Holness a, lui aussi refusé de rendre publiques ses informations fiscales pour l’année 2020. Dans un article de Radio-Canada, il précise qu’il était étudiant et sans emploi l’an dernier et que son revenu a été «très faible».

Mme Plante et M. Coderre seront des invités à l’émission de télévision Tout le monde en parle dimanche soir sur les ondes de Radio-Canada.