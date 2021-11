Manifestation contre un projet de nouveaux condos à Hochelaga

Une manifestation contre la construction de nouveaux condos a eu lieu samedi 30 octobre devant le marché Maisonneuve, à Hochelaga.

Le rassemblement était organisé par la Coalition contre la pauvreté d’Hochelaga-Maisonneuve.

Cette coalition regroupe plusieurs organismes, comme l’Organisation populaire des droits sociaux (OPDS), et le syndicat international IWW (Industrial Workers of the World). Le Tour de lire, le Comité chômage de l’Est, Entraide logement et le Comité BAILS en font également partie.

L’objectif de la coalition est de combattre l’exclusion des habitant-e-s de leur propre quartier.

Avec cette manifestation, la coalition souhaite dénoncer le projet de condos Canoë.

1000 logements sur 10 étages

Le projet de condos Canoë prévoit la construction de plus de 1000 logements sur 10 étages. Le bâtiment sera érigé à la place de l’actuel centre sportif Pro Gym (coin Bennett et Hochelaga).

Selon les porteurs du projet, Canoë s’affiche comme «un projet immobilier mixte écoresponsable» en prévoyant 160 logements en coopérative et 51 logements locatifs «abordables».

Mais pour la coalition, si les coopératives sont considérées comme du logement social, cela ne garantit toutefois pas un loyer accessible.

Selon les manifestants, ce projet ne répond pas aux besoins locaux et transformerait le visage du quartier. Notamment compte tenu de la crise actuelle du logement.

«À cause de la hausse des prix, nous assistons à un déplacement massif d’une partie de la population d’Hochelaga-Maisonneuve. Ces jours-ci, beaucoup des personnes les plus pauvres du quartier se font évincer et ne retrouvent pas de logement dans leur propre quartier», explique Adam Pétrin de l’Organisation populaire des droits sociaux.

Un avis partagé par Marine G. Armengaud du Comité BAILS d’Hochelaga-Maisonneuve. Selon elle, «un tel projet va faire encore grimper les prix dans un quartier déjà terrassé par les hausses».

La Coalition contre la pauvreté d’Hochelaga-Maisonneuve demande que le projet soit entièrement réalisé en logement social.