COVID-19: hausse des nouveaux cas, quatre nouveaux décès au Québec

Le Québec rapporte samedi une hausse significative des nouveaux cas de COVID-19 dans le cadre du plus récent bilan de la pandémie. On dénombre 688 nouvelles infections en date du 5 novembre, 117 de plus que la veille, soit une augmentation de 20%. C’est la première fois depuis trois semaines qu’on recense plus de 600 nouvelles infections en une seule journée.

Quelque 29 213 analyses ont été effectuées par les travailleurs de la santé en date du 4 novembre afin de compiler ces résultats, soit 1036 de plus que la veille, équivalant à une hausse de 3,7%.

Sur sept jours, la moyenne quotidienne est de 561 nouveaux cas. Le taux de reproduction effectif (Rt) demeure à 0,98.

Les hospitalisations sont en baisse avec un cumul de 229 à travers la province. C’est 11 de moins que la veille. Un total de 51 personnes sont aux soins intensifs en raison d’une infection à la COVID-19, six de moins qu’au bilan d’hier.

Rappelons que selon l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS), le taux d’occupation, que ce soit des lits réguliers ou aux soins intensifs devrait rester stable à Montréal, voir «décliner doucement» au cours des 2-3 prochaines semaines. Pour le reste du Québec, le taux d’occupation déjà faible devraient également rester au même niveau stable.

On déplore également, samedi, quatre nouveaux décès, portant le bilan de la pandémie au Québec à 11 515 morts.

Quelque 6869 doses de vaccin contre la COVID-19 ont été administrées vendredi, dont 2591 premières doses et 4278 deuxièmes doses. La veille, 7505 doses avaient été inoculées au Québec. La proportion de Québécois âgés de 12 ans et plus ayant reçu au moins une première dose de vaccin demeure à 91%. Quelque 87% des Québécois de 12 ans et plus ont été adéquatement vaccinés.

Pour une troisième journée d’affilée, le nombre d’éclosions actives est en diminution au Québec, avec un total de 433, sept de moins que la veille.

Plus de 51% des hôpitaux québécois ne déplorent aucun cas de COVID-19.